An Wochenenden gibt es das höchste Geisterfahrerrisiko

An Wochenenden gibt es in Deutschland das größte Risiko, einem sogenannten Geisterfahrer zu begegnen. Wie eine am Mittwoch vom Automobilclub ADAC veröffentlichte Auswertung ergab, gibt es besonders zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen eine auffällige Häufung von Falschfahrermeldungen.

Mit 450 Warnungen über das gesamte Jahr und Bundesgebiet lag 2016 der Sonntag vor dem Samstag mit 380 Warnungen und dem Freitag mit 300 Meldungen. An allen übrigen Wochentagen gab es jeweils 250 Warnmeldungen, erklärte der ADAC.

Der Automobilclub wertete die vom Verkehrsfunk ausgestrahlten Falschfahrerwarnmeldungen aus. Die Gesamtzahl blieb mit 2200 Warnungen demnach im Vergleich zum Jahr 2015 unverändert. Laut der amtlichen Unfallstatistik starben 2016 bei Unfällen mit Geisterfahrern auf Autobahnen und autobahnähnlich ausgebauten Strecken zwölf Menschen, erklärte der ADAC.

Neben den Wochentagen gibt es dem Automobilclub zufolge auch jahreszeitliche Auffälligkeiten. So gab es einen deutlichen Anstieg in den Sommermonaten, im Frühjahr hingegen die wenigsten Warnungen.