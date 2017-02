Angreifer bei womöglich islamistischer Attacke am Louvre niedergeschossen

Bei einer womöglich islamistischen Macheten-Attacke am Pariser Louvre-Museum ist ein Soldat verletzt und der Angreifer niedergeschossen worden. Ein Mann attackierte nahe eines Eingangs zu dem weltberühmten Museum Sicherheitskräfte und schrie dabei "Allahu Akbar" (Gott ist groß), wie der Pariser Polizeipräfekt Michel Cadot am Freitag sagte. Ein Soldat schoss auf den Angreifer und verletzte ihn schwer. Premierminister Bernard Cazeneuve sprach von einem Terrorangriff.

Die Attacke ereignete sich gegen 10.00 Uhr vormittags in der unterirdischen Einkaufsgalerie Carrousel du Louvre, in der es auch einen Zugang zum Museum gibt. Der mit einer Machete bewaffnete Angreifer rannte auf Polizisten und vier patrouillierende Soldaten zu und schrie dabei "Allahu Akbar", wie Polizeipräfekt Cadot sagte.

Einer der Soldaten gab fünf Schüsse auf den Angreifer ab und verletzte ihn schwer, unter anderem am Bauch. Ein Soldat wurde leicht am Kopf verletzt.

Der Angreifer hatte zwei Rucksäcke bei sich, wie Cadot sagte. In ihnen wurde kein Sprengstoff gefunden. Wegen "verdächtigen Verhaltens" wurde eine zweite Person festgenommen. Unklar war aber, ob diese irgendwie in den Anschlag verwickelt war.

Die Äußerungen des Mannes während der Attacke ließen darauf schließen, dass er seinen Angriff in einem "terroristischen Rahmen" habe ausüben wollen, sagte Cadot. Premierminister Cazeneuve sagte bei einem Besuch im nordfranzösischen Bayeux, es habe sich "offensichtlich" um einen "Anschlagsversuch mit terroristischem Charakter" gehandelt.

Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen, wie die Behörde mitteilte. Frankreichs Staatschef François Hollande lobte "den Mut und die Entschlossenheit" der Soldaten.

Der Louvre wurde nach dem Angriff weiträumig abgesperrt. Rund 250 Besucher, die sich zum Zeitpunkt der Attacke in dem Museum aufhielten, mussten zunächst an einem sicheren Ort ausharren und wurden dann aus dem Museum gebracht. "Wir haben Schüsse gehört", sagte ein Mann, der im Carrousel du Louvre arbeitet. "Dann sind wir rausgerannt."

Frankreich wurde seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge getroffen, bei denen insgesamt 238 Menschen getötet wurden. Immer wieder werden auch Soldaten oder Polizisten zum Ziel von Islamisten: So tötete im Juni 2016 - wenige Tage nach Beginn der Fußball-EM - nahe Paris ein Islamist einen Polizisten und dessen Lebensgefährtin.

Wegen der Anschlagsgefahr patrouillieren in der französischen Hauptstadt an vielen Orten Soldaten, unter anderem vor Touristenattraktionen wie dem Louvre. Seit den Anschlägen vom 13. November 2015 gilt in Frankreich zudem der Ausnahmezustand.