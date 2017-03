Ankara: Bundesregierung arbeitet gegen Präsidialsystem in der Türkei

Ankara hat der Bundesregierung vorgeworfen, gegen das von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei zu arbeiten. Berlin wolle keine "starke Türkei", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Freitag. "Sie wollen nicht, dass die Türkei da Wahlkampf macht, sie arbeiten für das Nein", kritisierte er nach der Absage von zwei Auftritten türkischer Minister in Deutschland, die für das Präsidialsystem werben wollten. Justizminister Bekir Bozdag bezeichnete die Absage als "faschistische Maßnahme".

Die städtischen Behörden im baden-württembergischen Gaggenau und in Köln hatten zuvor zwei Veranstaltungen mit dem türkischen Justizminister Bozdag und Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci abgesagt, auf denen sie vor türkischen Bürgern dafür werben wollten, beim Referendum über eine umstrittene Verfassungsreform zur Einführung des Präsidialsystems im April mit Ja zu stimmen.

Cavusoglu äußerte scharfe Kritik an den Absagen. "Dies ist ein systematischer Akt des tiefen Staats in Deutschland", sagte er. Mit "tiefem Staat" werden in der Türkei die informellen Netzwerke aus Militär, Geheimdienst und kriminellen Gruppen bezeichnet, die in den vergangenen Jahrzehnten durch Mordanschläge und andere Aktivitäten die Politik zu beeinflussen suchten.

"Sie wollen sich einer starken Türkei in den Weg stellen", kritisierte Cavusoglu. Er warf der Bundesregierung vor, mit zweierlei Maß zu messen und "die Demokratie, die freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit" zu missachten. Falls die Bundesregierung die Beziehungen zur Türkei aufrecht erhalten wolle, müsse sie Ankara als "gleichberechtigten Partner" behandeln.

Er warf Deutschland auch vor, nach dem Putschversuch vom 15. Juli verhindert zu haben, dass "der demokratisch gewählte Präsident der Türkischen Republik" Erdogan per Videoschaltung auf einer Kundgebung in Deutschland sprechen konnte. Vertreter der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) dagegen werde erlaubt, zu Anhängern in Deutschland zu sprechen.

Justizminister Bozdag sprach von einer "faschistischen Maßnahme" und warf Deutschland vor, "Terroristen" Meinungsfreiheit zu gewähren, nicht aber dem türkischen Justizminister. EU-Minister Ömer Celik warf Deutschland vor, es beschädige "die Brücken zwischen den Demokratien und baut eine ideologische Berliner Mauer auf".

Am Donnerstagabend war bereits der deutsche Botschafter in Ankara, Martin Erdmann, vom Außenministerium einbestellt worden, das sich über die Absage der Wahlkampfauftritte der Minister beschwerte. Ihm sei das "Unbehagen" der Türkei über die jüngsten Entwicklungen übermittelt worden, sagte ein hoher türkischer Beamter.

Gaggenau hatte zuvor aus organisatorischen Gründen eine für Donnerstagabend geplante Veranstaltung mit Bozdag abgesagt. Dieser annullierte daraufhin seine gesamte Deutschlandreise, bei der auch ein Gespräch mit Justizminister Heiko Maas (SPD) geplant war. Im Rathaus von Gaggenau ging nach der Absage am Freitagmorgen eine Bombendrohung ein.

Auch ein für Sonntag in Köln geplanter Auftritt von Wirtschaftsminister Zeybekci wurde von den dortigen Behörden gestoppt. Der Saal, in dem Zeybekci für das geplante Präsidialsystem in der Türkei werben wollte, stehe nicht zur Verfügung, erklärte die Stadt Köln.

Die Türken sind aufgerufen, am 16. April über die umstrittene Verfassungsänderung abzustimmen, mit der die Vormachtstellung von Präsident Erdogan zementiert werden soll. Auch 1,4 Millionen Türken in Deutschland sind wahlberechtigt. Zahlreiche deutsche Politiker fordern, Erdogan und anderen türkischen Politikern nicht zu erlauben, in Deutschland für das Präsidialsystem zu werben.

Die Festnahme des deutsch-türkischen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel am Dienstag hatte die Beziehungen weiter belastet. Deutsche Politiker bis hin zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierten die Inhaftierung Yücels als unverhältnismäßig und forderten seine Freilassung. Merkel kündigte an, die Bundesregierung werde "alles in ihrer Macht" stehende dafür tun.