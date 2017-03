Anschlagsdrohung gegen Einkaufszentrum in Essen

Gegen ein Einkaufszentrum in Essen gibt es eine Anschlagsdrohung. Es gebe "konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag", teilte die Polizei in Essen am Samstagmorgen mit. Das in der Innenstadt gelegene Einkaufszentrum am Limbecker Platz bleibe deshalb "aus Sicherheitsgründen" geschlossen. Die Hinweise auf einen möglichen Anschlag erreichten die Essener Polizei nach Angaben eines Sprechers "über andere Behörden".

Demnach war am Samstagmorgen "sehr viel Polizei vor Ort", die den Bereich um das Zentrum und seine zahlreichen Zugänge absperrte. "Um eine mögliche Gefährdung der Besucher auszuschließen, werden diese weder in die Verkaufshallen, noch in die Parkgarage gelangen können", erklärte die Polizei.

Nach aktuellem Ermittlungsstand bezieht sich die Drohung ausschließlich auf das Einkaufszentrum. Die Polizei sei "mit Hochdruck" dabei, die Hintergründe der Anschlagsdrohung aufzuklären. Zahlreiche Beamte seien an den Ermittlungen beteiligt. Auch der U-Bahnzugang zum Einkaufszentrum ist demnach verschlossen.

Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen. Die Polizei richtete ein Bürgertelefon unter der Nummer 0201.829.1055 ein.

In dem Einkaufszentrum am Limbecker Platz befinden sich mehr als 200 Geschäfte. Mit 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche sei es eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands, heißt es auf der Internetseite des Zentrums.

Über seine Facebook-Seite informierte das Einkaufszentrum seine Kunden über die Schließung aufgrund der Anschlagshinweise. "Um eine mögliche Gefährdung der Besucher auszuschließen, wurde die Schließung verfügt", hieß es dort. "Wir bitten um Euer Verständnis." Nach Polizeiangaben soll das Zentrum den gesamten Samstag geschlossen bleiben.