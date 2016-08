Apple muss in Irland Rekordsumme von 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen

Der US-Konzern Apple muss in Irland die Rekordsumme von bis zu 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen. Die EU-Kommission bewertete von der irischen Regierung gewährte Steuervergünstigungen für den iPhone-Hersteller am Dienstag als illegale Staatsbeihilfe zu Lasten von Konkurrenzunternehmen. Demnach musste Apple in Irland auf seine Gewinne zuletzt nur noch 0,005 Prozent Körperschaftsteuer entrichten. Irland muss die rechtswidrig gewährte Vergünstigung nun zurückfordern.

Die irische Regierung hat mit Apple Vereinbarungen geschlossen, die laut Kommission "in künstlicher Weise eine erhebliche Verringerung der von Apple ab dem Jahr 1991 in Irland gezahlten Steuern bewirkt haben". Dadurch habe Apple die Besteuerung von nahezu sämtlichen Gewinnen vermieden, die das Unternehmen "durch den Verkauf seiner Produkte im gesamten EU-Binnenmarkt erwirtschaftete".

Denn Apple verbuchte laut Kommission alle Verkäufe von Produkten wie iPhones, iPads oder Computern in Irland - und nicht in dem Land, wo sie tatsächlich stattfanden. Der Steuerdeal habe Apple "einen wesentlichen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen verschafft", erklärte die Kommission. Sie verlangt nun Nachzahlungen von 2003 bis 2014. Neben den bis zu 13 Milliarden Euro muss Irland auch Zinsen für den Betrag von Apple fordern.

Die irische Regierung kündigte am Dienstag umgehend Berufung an. Finanzminister Michael Noonan sagte, er sei mit der Entscheidung der Kommission überhaupt nicht einverstanden. Apple-Chef Tim Cook hatte bereits Mitte August angekündigt, bei einer Entscheidung gegen sein Unternehmen in Berufung zu gehen.

Die Kommission geht seit mehreren Jahren verstärkt gegen unfairen Steuerwettbewerb in der EU vor, bei dem einzelne Unternehmen von Mitgliedstaaten begünstigt werden. Sie erklärte im vergangenen Jahr bereits ähnliche Deals der Niederlande mit der Kaffeehauskette Starbucks und Luxemburgs mit dem Autobauer Fiat-Chrysler für illegal und verlangte Steuernachzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe. Beide Länder haben Berufung gegen die Entscheidung Brüssels eingelegt.

Das harte Vorgehen Brüssels belastet inzwischen auch das Verhältnis zu Washington. Das US-Finanzministerium hatte der Kommission Ende August vorgeworfen, sie untergrabe das internationale Steuersystem und nehme dabei "überproportional" US-Konzerne ins Visier.