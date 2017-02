Arbeitgeber attackieren Reformvorschläge von SPD-Kanzlerkandidat Schulz

Die arbeitsmarktpolitischen Vorschläge von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz stoßen auf scharfen Gegenwind im Arbeitgeberlager. "Viele Vorschläge sind ohne präzise Kenntnis der Zahlen oder der Rechtslage in Deutschland formuliert", heißt es in einer Bewertung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), die der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag. Zustimmung erhielt Schulz aus den Gewerkschaften, von Parteifreunden und der Linkspartei.

Die von Schulz genannte Zahl, wonach in der Altersgruppe der 25- bis 35-Jährigen knapp 40 Prozent aller Arbeitsverhältnisse befristet seien, sei "viel zu hoch". Es seien stattdessen gut zwölf Prozent, heißt es in der BDA-Bewertung. Der Arbeitgeberverband warnt zudem vor einem längeren Arbeitslosengeld-I-Bezug, da dies "eine schnelle Wiederaufnahme von Arbeit erschweren würde". Über die Arbeitgeberposition hatte zuerst die Funke Mediengruppe berichtet.

BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter sagte der "Passauer Neuen Presse" vom Dienstag: "Die Agenda 2010 hat Beschäftigung gefördert und Arbeitslosigkeit abgebaut. Wer die Reformen zurückdrehen möchte, gefährdet diese Erfolge." Die von Schulz beklagte große Gerechtigkeitslücke sehe er nicht. Tatsache sei dagegen, dass Renten und Realeinkommen stark gestiegen seien.

Auch der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, warnte vor einer längeren ALG-I-Bezugsdauer. "Die Agenda 2010 hat die Auszahlung von maximal bis zu 32 Monaten zurückgenommen", sagte er der " Passauer Neuen Presse". Eine Ausdehnung der Zahlung führe nicht zu höherer Wiederbeschäftigung, sondern "wäre reine Alimentierung".

Schulz hatte am Montag angekündigt, die Agenda 2010 korrigieren zu wollen. Demonstrativen Rückhalt erhielt der designierte Kanzlerkandidat aus den eigenen Reihen. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sagte der "Saarbrücker Zeitung", Schulz habe "mit seinem Kurs unsere volle Unterstützung". Heute gebe es hierzulande die höchste Beschäftigung seit der Wiedervereinigung. "Da gilt: Wir müssen in der Arbeitsmarktpolitik nicht alles anders, aber einiges gerechter machen."

Der Chef des konservativen SPD-Flügels "Seeheimer Kreis", Johannes Kahrs, sagte der "Rheinischen Post", die geplanten Korrekturen seien "Reparaturmaßnahmen" an den Stellen der Agenda 2010, an denen es "Fehlentwicklungen und Missbrauch" gegeben habe. Auch der dem linken SPD-Flügel zugerechnete Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel forderte im Deutschlandfunk, wo es Fehler gebe, müsse nachjustiert werden.

Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis, begrüßte ebenfalls Schulz' Pläne. Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen "ist ein Übel, das inzwischen fast jede Familie kennt - egal, ob Akademiker oder einfache Arbeiter dazugehören", sagte Vassiliadis der "HAZ". Die jetzige Regelung widerspreche jedem Gerechtigkeitssinn.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch rief die SPD auf, den Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen. "Wir fordern ja seit vielen Jahren, dass das, was dort schiefgelaufen ist, korrigiert wird", sagte er im Bayerischen Rundfunk. Linken-Fraktionsvize Klaus Ernst erklärte, der "Aufschrei der Arbeitgeber" sei keine Überraschung. Sie und die Vermögenden seien "die wahren Gewinner der Agenda 2010".

CDU-Generalsekretär Peter Tauber warnte dagegen, dass Schulz den Erfolg bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gefährde. "Wir wollen noch mehr Menschen in Arbeit bringen", sagte Tauber dem "Handelsblatt". Nötig seien dafür aber "Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit", nicht eine längere Bezugszeit von Arbeitslosengeld.