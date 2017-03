Arbeitgeber dürfen Kopftücher und andere religiöse Zeichen verbieten

Arbeitgeber dürfen muslimische Kopftücher und andere religiöse oder politische Zeichen grundsätzlich verbieten. Es muss dafür aber eine allgemeine Regel geben, die das Unternehmen neutral und diskriminierungsfrei durchsetzt, wie am Dienstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Für Tätigkeiten ohne Kundenkontakt kann demnach allerdings eine Rechtfertigung notwendig sein, wenn die Regel tatsächlich eine bestimmte Gruppe besonders trifft. (Az: C-157/15 und C-188/15)

Konkret urteilte der EuGH zu einer Rezeptionistin aus Belgien und einer Projektingenieurin eines IT-Beratungsunternehmens in Frankreich. In dem belgischen Unternehmen gab es eine zunächst ungeschriebene Regel und später auch eine entsprechende Betriebsvereinbarung, wonach die Arbeitnehmer keine sichtbaren Zeichen ihrer politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugung tragen sollen. Im Fall der IT-Beraterin hatten sich Kunden beschwert. Beide Frauen wurden entlassen, weil sie auch im Kundenkontakt ihr Kopftuch tragen wollten.

Der EuGH betonte nun, dass EU-Recht auch am Arbeitsplatz eine Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung verbietet. Eine neutrale Regelung, die "das sichtbare Tragen jedes politischen, philosophischen oder religiösen Zeichens" verbietet, verstoße dagegen aber nicht. Allerdings muss der Arbeitgeber diese dann auch schlüssig und diskriminierungsfrei anwenden.

Allerdings verbiete EU-Recht nicht nur direkte, sondern auch "mittelbare" Diskriminierungen. Daher könne im Einzelfall eine Rechtfertigung notwendig sein, wenn das Verbot eine bestimmte Gruppe besonders stark trifft. Generell zulässig sei aber auch dann ein Verbot für Mitarbeiter im Kundenkontakt. Denn der Wunsch des Arbeitgebers, den Kunden gegenüber weltanschaulich neutral aufzutreten, gehöre zur unternehmerischen Freiheit.

Eine faktische Ungleichbehandlung verschiedener Anschauungen und Religionen ist laut EuGH zudem auch dann zulässig, wenn sich dies aus der Art der Tätigkeit ergibt, etwa aus Gründen der Hygiene oder der Sicherheit. Kundenwünsche, etwa auch nach Mitarbeiterinnen ohne Kopftuch, reichen ohne neutrale Regelung allerdings nicht aus. Über die konkreten Fälle müssen nach diesen Maßgaben nun die Gerichte in Belgien und Frankreich entscheiden.

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland kritisierte die Urteile als "Abkehr von verbrieften Freiheitsrechten". "Die Richter des EuGH könnten mit ihrer heutigen Entscheidung das Tor geöffnet haben, dass muslimische Frauen in Europa weiter Diskriminierungen ausgesetzt werden", erklärte der Zentralrat in Köln.

Ähnlich fürchtet die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, es könne "für muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, in Zukunft noch schwerer werden, in den Arbeitsmarkt zu kommen". Auch der Grünen-Politiker Volker Beck erklärte in Berlin, die Urteile seien "kein gutes Signal für Freiheit und Pluralität".

Demgegenüber erklärte der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), die Religionsfreiheit sei durch die Urteile nicht betroffen. Der EuGH habe aber ein klares Zeichen gesetzt. "In Europa gelten die Werte Europas", erklärte Weber in Brüssel.

Die deutsch-türkische Frauenrechtlerin Seyren Ates sagte im Südwestrundfunk, es sei an der Zeit gewesen, "den Arbeitgebern auch gewisse Rechte einzugestehen". Gleichzeitig stärke der EuGH die Rechte der Frauen. Das Kopftuch gehöre nicht zu den "fünf Säulen des Islams".

