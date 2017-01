Arbeitsmarkt startet mit guten Zahlen ins neue Jahr

Der deutsche Arbeitsmarkt ist gut ins neue Jahr gestartet. Im Januar stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Dezember zwar saisonbedingt um 209.000 auf 2,777 Millionen an, wie die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mitteilte. Der Anstieg war aber geringer als üblich. BA-Chef Frank-Jürgen Weise erwartet derweil durch die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump auch Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt.

Weise sagte, das Thema USA sei "ein bisschen unberechenbarer" mit Blick auf mögliche Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Es werde aber "bestimmt in diesem Jahr" Effekte geben. Mit welcher Auswirkung genau, werde sich aber nicht vor Mitte des Jahres zeigen, wenn bis dahin die wirtschaftspolitische Ausprägung von Trumps Politik zu erkennen sei.

Mit dem Januar-Anstieg habe Trump aber nichts zu tun. Im Januar steigt die Arbeitslosigkeit wegen vieler zum Jahresende auslaufender Verträge und den Folgen des Winterwetters für Außenberufe regelmäßig spürbar an.

Der Anstieg der Arbeitslosenzahl in Januar 2017 lag allerdings um 47.000 unter dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Arbeitslosenzahl zudem um 143.000 niedriger. Auch die saisonbereinigte Zahl, für die Sondereffekte wie die Witterung und der Jahreswechsel herausgerechnet werden, verringerte sich um 26.000 im Vergleich zum Dezember deutlich.

"Im Arbeitsmarkt läuft es im Jahr 2017 gut an", sagte Weise. Die Arbeitslosenquote lag laut BA bei 6,3 Prozent, 0,5 Prozentpunkte höher als im Dezember. Zunehmend tauchen auch arbeitslose Flüchtlinge in der Statistik auf. Im Januar gab es 189.000 arbeitslose Asylsuchende aus nicht-europäischen Herkunftsländern, was gegenüber Januar 2016 ein Plus von 87.000 oder gut 86 Prozent bedeutet. Die Arbeitslosigkeit steig den Angaben zufolge aber dennoch nicht so stark wie ursprünglich prognostiziert.

BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker sagte, ein Ziel sei es, die arbeitslosen Flüchtlinge in "ein, zwei, drei Jahren" zu Fachkräften für Berufe zu qualifizieren, für die sich unter den inländischen Arbeitslosen keine Bewerber finden. Im Januar waren fast 650.000 freie Stellen bei den Arbeitsagenturen gemeldet, 66.000 mehr als vor einem Jahr.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sagte, der Arbeitsmarkt sei den guten Wirtschaftsprognosen gefolgt. "Noch nie waren im wiedervereinigten Deutschland in einem Januar weniger Menschen ohne Arbeit." Es gebe allen Grund zu erwarten, dass sich der Beschäftigungsaufbau auch in diesem Jahr fortsetze.

Die Linken-Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann verwies dagegen auf die weiter fast eine Million Langzeitarbeitslosen. Besonders betroffen seien Ungelernte. Das mache deutlich, wie nötig eine Aufsteckung der Mittel für Qualifikation und Weiterbildung sei.

Die Grünen-Arbeitsmarktexpertin Brigitte Pothmer forderte langfristige Unterstützungsmaßnahmen wie einen sogenannten Sozialen Arbeitsmarkt und mehr Investitionen für die Qualifizierung - ob für Flüchtlinge oder in Deutschland geborene Arbeitslosen. Pothmer unterstützte auch die Forderung von BA-Chef Weise, die Arbeitsverbote für langjährig Geduldete aufzuheben. Es sei das Schlimmste, "dass junge Menschen Geld bekommen und nichts arbeiten", sagte Weise dem Onlineportal n-tv.de. "Das weiß ich sicher, das verdirbt den Charakter."