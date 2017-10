Argentinier wählen Teile des Unterhauses und des Senats neu

In Argentinien werden am Sonntag die Hälfte der Abgeordneten und ein Drittel der Senatoren neu gewählt. Es wird damit gerechnet, dass das Mitte-rechts-Bündnis von Staatschef Mauricio Macri gestärkt aus dem Urnengang hervorgeht. Bislang hat es in beiden Kammern keine absolute Mehrheit. Der wirtschaftsliberale Präsident kann darauf verweisen, dass nach dem Rezessionsjahr 2016 die argentinische Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2017 um 1,6 Prozent gewachsen ist.

Überschattet wird die Wahl von dem am Freitag bekannt gewordenen Tod eines Aktivisten. Der 28-jährige Tattoo-Künstler Santiago Maldonado war am 1. August bei einem Protestmarsch der Mapuche-Ureinwohner in Patagonien von Militärpolizisten festgenommen und seither vermisst worden. Nach Bekanntwerden von Maldonados Tod demonstrierten hunderte Menschen in Buenos Aires.