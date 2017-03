Auch Fillons Wahlkampfleiter wirft hin

Unbeeindruckt von Rücktrittsforderungen und Absetzbewegungen in seinem engsten Umfeld hat der konservative französische Präsidentschaftskandidat François Fillon seinen Wahlkampf fortgesetzt. Alle Augen richteten sich am Wochenende auf eine geplante Wahlkampfveranstaltung in der Pariser Innenstadt, deren Teilnehmerzahl Rückschlüsse auf seine Unterstützung in der Bevölkerung zulassen dürfte. Unmittelbar nach der Kundgebung am Sonntag will Fillons Wahlkampfleiter Patrick Stefanini sein Amt niederlegen.

"Wie weit wird er gehen?", fragte die Zeitung "Le Parisien" am Samstag und sprach von einer Atmosphäre des "Rette-sich-wer-kann" im Umfeld des Kandidaten. Fillon hatte am Mittwoch bekanntgegeben, Untersuchungsrichter hätten ihn wegen der Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Ehefrau für den 15. März vorgeladen. Dann solle ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet werden. Er halte aber an seiner Kandidatur fest.

Nachdem sich bereits mehrere Parteifreunde von ihm abgewandt haben, zog nun auch Fillons Wahlkampfleiter die Konsequenzen. Patrick Stefanini habe am Freitag bei Fillon seinen Rücktritt eingereicht, der dies akzeptiert habe, teilte das Wahlkampfteam mit.

Stefanini werde seine Aufgaben noch bis zum Ende der Wahlkampfveranstaltung auf dem Pariser Trocadéro-Platz in der Nähe des Eiffelturms am Sonntag wahrnehmen. Ab Montag werde Vincent Chriqui, Bürgermeister von Bourgoin-Jaillieu, die Wahlkampfleitung übernehmen.

Stefanini nannte in seinem Schreiben an Fillon zwei Gründe für seinen Rücktritt, wie die Zeitung "Journal du Dimanche" berichtete. Mit Verweis auf die erwartete Einleitung eines Ermittlungsverfahrens schrieb Stefanini demnach, für ihn es sei es "vorzuziehen, dass du deine Kampagne beendest". Er selbst sei daher nicht mehr der geeignete Mann, um die Kampagne zu leiten.

Zudem erklärte er, Fillon könne "zwar noch die Präsidentschaftswahl gewinnen", trotzdem sei ein "Sieg nicht sicher". "Deine Niederlage am Abend der ersten Wahlrunde kann daher nicht mehr ausgeschlossen werden." Dies werde die Wähler der Rechten und des Zentrums "vor ein Dilemma stellen". Dies wolle er "sich nicht ausmalen".

Auch Fillons Sprecher Thierry Solère gab seinen Rückzug bekannt. Die Zentrumspartei UDI entzog Fillon ihre Unterstützung und forderte einen neuen Kandidaten, um "eine sichere Niederlage" zu verhindern.

Fillon selbst veröffentlichte am Freitagabend einen Aufruf auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. "Lassen Sie sich nichts gefallen, lassen Sie es sich von niemandem nehmen zu wählen", appellierte er an seine Anhänger und rief sie auf, am Sonntag "sehr zahlreich" auf dem Trocadéro-Platz zu erscheinen. Am Samstag, seinem 63. Geburtstag, wollte er am Nachmittag sein Wahlprogramm vorstellen.

Fillon hatte nach Medienenthüllungen zugeben müssen, seine Ehefrau Penelope jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin bezahlt zu haben. Die französische Justiz prüft den Verdacht der Scheinbeschäftigung. Am Donnerstag durchsuchten Ermittler seine Pariser Privatwohnung. Fillon betont, die Anstellung seiner Frau sei legal gewesen. Nach seinen Angaben geht es um Steuergelder in Höhe von rund 680.000 Euro nach Abzug der Sozialbeiträge.

Bei den Konservativen, die sich lange Zeit als sichere Sieger bei der Präsidentschaftswahl am 23. April und 7. Mai sahen, macht sich Panik breit. Als möglicher Retter in der Fillon-Affäre gilt vielen Konservativen der Bürgermeister von Bordeaux, Alain Juppé. Nach anfänglicher Ablehnung steht dieser nach Angaben aus seinem Umfeld jetzt doch als möglicher Ersatzkandidat bereit.