Aus für "Circus HalliGalli": Die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Montag auf Twitter die letzte Sendung für Juni angekündigt. In einem rund sechsminütigen Clip an "meine Damen und Herren, liebes Internet" teilten sie mit: "Aufhören, wenn es am schönsten ist - genau das wollen wir mit 'Circus HalliGalli' machen."

In dem kurzen Video, das einige Höhepunkte aus den zurückliegenden Jahren der Sendung zeigt, sagten sie weiter: "Wenn man gemeinsam acht Jahre lang jede Woche sendet, läuft man irgendwann Gefahr, zu routiniert zu werden und sich zu wiederholen."

Sie fügten hinzu: "Dafür ist uns diese schöne Sendung zu schade." "Circus HalliGalli" läuft dienstagabends auf dem Sender ProSieben.

Ganz aufhören wollen die beiden Moderatoren aber nicht. Sie kündigten an, weitere Shows zu präsentieren und auch ihre Sendung "Das Duell um die Welt" fortzusetzen.