Ausbau der Mütterrente stößt auf breite Ablehnung

Mehr Geld im Kampf gegen Altersarmut statt Ausbau der Mütterrente: Führende CDU-Politiker wollen finanzielle Spielräume nutzen, um Erwerbsgeminderte sowie Geringverdiener besserzustellen und die junge Generation zu entlasten. "Eine Mütterrente, die jetzt noch einmal sechs Milliarden Euro kosten würde, passt nicht dazu", sagte CDU-Vize Armin Laschet. Die SPD-Sozialexpertin Katja Mast warnte am Freitag, "milliardenschwere Geschenke aus der Rentenkasse" schwächten die gesetzliche Rente.

Die Spitzen von CDU und CSU wollten am Freitagabend im Kanzleramt eine gemeinsame Linie in der Rentenpolitik suchen. Hauptstreitpunkt war die CSU-Forderung zur Mütterrente. Bereits seit Mitte 2014 werden den Müttern älterer Kinder zwei Erziehungsjahre für die Rente anerkannt, eines mehr als zuvor. Mütter, die ihre Kinder nach 1992 zur Welt brachten, bekommen drei Jahre angerechnet. Die CSU will das dritte Erziehungsjahr bei allen anerkennen.

"Insbesondere für die junge Generation müssen wir das Rentensystem in der Zukunft sicher und bezahlbar halten", sagte Laschet der "Welt" vom Freitag. Die Erhöhung der Mütterrente nach der letzten Wahl habe tatsächlich zu mehr Anerkennung für Familienarbeit geführt. "Aber jetzt geht es darum, das Rentensystem ab 2030 demografiefest zu machen und weiterzuentwickeln."

An dem Treffen im Kanzleramt sollten neben Seehofer und CDU-Chefin Angela Merkel auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Unionsfraktionschef Volker Kauder (beide CDU) sowie CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt teilnehmen. In den nächsten Wochen stehen zudem Gespräche zwischen Union und SPD zum Thema Rente an. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will im November ein Gesamtkonzept zur Rente vorlegen, das auch eine Aussage zum Rentenniveau enthalten soll.

Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) forderte Verbesserungen bei der Rente wegen Erwerbsminderung, bei den Renten von Solo-Selbstständigen und für Geringverdiener, die viele Jahre eingezahlt haben. Eine Ausweitung der Mütterrente wäre dagegen sehr teuer und helfe nicht denjenigen, die es wirklich bräuchten, sagte das CDU-Präsidiumsmitglied im Deutschlandfunk.

Eine Verbesserung bei den Erwerbsminderungsrenten müsse "auf jeden Fall noch in dieser Legislatur" erreicht werden, sagte der Vorsitzende der CDU-Sozialausschüsse, Karl-Josef Laumann, dem Berliner "Tagesspiegel" vom Freitag. Das Verarmungsrisiko dieser Rentnergruppe sei gewaltig, jeder zweite Bezieher von Grundsicherung im Alter sei erwerbsunfähig.

Die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, sagte der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf die CSU-Forderung zur Mütterrente: "Wir brauchen nicht die Gießkanne, sondern passgenaue Lösungen, die bei den wirklich Betroffenen von Altersarmut ankommen, beispielsweise durch Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente." Wenn Schäuble bereit wäre, "die Mütterrente vollständig aus Steuermitteln zu finanzieren, würde der Millionär mehr daran beteiligt als die Krankenschwester".

Grünen-Chefin Simone Peter zeigte sich skeptisch, ob in der großen Koalition noch vor der Bundestagswahl eine Rentenreform zustandekomme. Es sei noch vieles offen, in den vergangenen Monaten habe es vor allem Streit um Einzelheiten gegeben, sagte Peter dem SWR. Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping warnte die Union vor einem "Weiter so" bei der Rente. Das führe für Millionen Menschen in die Altersarmut, erklärte Kipping in Berlin.