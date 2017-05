Außenminister Gabriel zu Antrittsbesuch in Peking eingetroffen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch in der chinesischen Hauptstadt Peking eingetroffen. Auf dem Programm stehen unter anderem Treffen mit Ministerpräsident Li Keqiang, seiner Stellvertreterin Liu Yandong und Außenminister Wang Yi. Gabriel besucht zudem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum der deutschen Autobauer VW und Audi und nimmt an der Eröffnung des ersten deutsch-chinesischen "People-to-People Dialogs" teil.

Gabriels Besuch in Peking ist sein erster als deutscher Außenminister, er wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Im Rahmen des "People-to-People Dialogs" sollen Vertreter von Politik, Kultur, Bildung, Medien und Zivilgesellschaft für beide Länder wichtige gesellschaftliche Themen diskutieren. Von chinesischer Seite werden die Teilnehmer allerdings von Ministerien oder anderen staatlichen Organisationen gestellt.

Bei Gabriels Treffen mit Vertretern der politischen Führung in Peking dürfte die durch das nordkoreanische Raketen- und Atomprogramm angespannte Lage in der Region zur Sprache kommen. China ist der wichtigste Verbündete Nordkoreas, schloss sich jedoch am Montag im UN-Sicherheitsrat einer Verurteilung des jüngsten Raketentests an.