Australische Behörden vereiteln Terroranschlag in Melbourne

Die australischen Behörden haben nach Polizeiangaben einen an Weihnachten geplanten dschihadistischen Terroranschlag auf das Zentrum von Melbourne vereitelt. Bei Razzien in der Millionenstadt im Staat Victoria wurden am Freitagmorgen sieben Verdächtige festgenommen, die der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nahestehen sollen. Nach Polizeiangaben wollten die Angreifer vermutlich an den Weihnachtstagen an mehreren Orten der Stadt mit Sprengstoff, Schusswaffen und Messern zuschlagen.

Der Polizeisprecher des südöstlichen Staates Victoria, Graham Ashton, sagte bei einer Pressekonferenz, die verdeckten Ermittlungen zu den Anschlagsplänen liefen bereits seit zwei Wochen. Im Visier hatten die Angreifer demnach unter anderem den Bahnhof Flinders Street und die St. Paul's Cathedral im Herzen von Melbourne. "Das wäre ein groß angelegter Angriff gewesen", sagte Ashton. "Er hätte das Potenzial gehabt, viele Menschen zu verletzen oder zu töten."

Die geplanten Anschlagsorte sind für gewöhnlich voller Bewohner und Touristen, rund um die Weihnachtstage sind besonders viele Menschen in der Stadt. Unweit der bekannten Gebäude liegen auch das Cricket-Stadion, wo am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Spiel zwischen Australien und Pakistan ausgetragen wird, sowie der Tennisplatz, auf dem im Januar das Grand Slam-Turnier beginnt.

An den Razzien in Melbourne waren am Freitagmorgen rund 400 schwerbewaffnete Polizisten beteiligt. Von den sieben festgenommenen jungen Männern, die seit mehreren Wochen beobachtet wurden, kamen später zwei wieder frei. Die übrigen fünf blieben in Polizeigewahrsam. Bei ihnen handelt es sich der Polizei zufolge um Männer um die 20, vier wurden in Australien geboren und haben libanesische Wurzeln, einer ist ein in Ägypten geborener Australier.

Die Verdächtigen hätten sich selbst radikalisiert und seien vom IS und dessen Propaganda zu ihren Plänen inspiriert worden, sagte Polizeisprecher Ashton. Hinweise darauf, dass sie ähnlich wie in Berlin einen Lastwagen oder andere Fahrzeuge für ihre Tat benutzen wollten, gebe es aber nicht. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin sind die Sicherheitsbehörden auch in Australien rund um die Weihnachtstage in erhöhter Alarmbereitschaft.

Premierminister Malcolm Turnbull sagte in Sydney, die Behörden hätten eine wahre Katastrophe verhindert. Er dankte der Polizei und den Sicherheitsdiensten für ihre Arbeit. Es handele sich um einen der verheerendsten Terrorpläne der vergangenen Jahre. Weihnachten sei ein Fest, "an dem wir mit unseren Familien in Liebe und Frieden zusammenkommen", sagte Turnbull. Die Verdächtigen hätten versucht, das zu verhindern, seien aber gescheitert.

Nach offiziellen Angaben wurden in den vergangenen zwei Jahren in Australien zwölf Terroranschläge verhindert. In dem Zeitraum gab es zahlreiche Festnahmen mutmaßlicher Anschlagsplaner.