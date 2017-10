Autonomie-Referenden in italienischen Regionen Venetien und Lombardei am Sonntag

Im Schatten des Konflikts um die Unabhängigkeitsforderungen Kataloniens halten am Sonntag zwei norditalienische Regionen Abstimmungen über mehr Autonomie von der Zentralregierung ab: die Lombardei und Venetien. Doch anders als bei dem Referendum in Katalonien geht es in Italien nur um die Frage, ob die Regionen zusätzliche Autonomierechte erhalten sollen. Anders als in Katalonien steht die Abstimmung außerdem in Einklang mit der italienischen Verfassung.

Die Wahllokale sind von 07.00 Uhr bis 23.00 Uhr geöffnet. Unterstützung erhalten die Unabhängigkeitsbefürworter von der Partei Forza Italia des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung sowie von mehreren Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Die regierende sozialdemokratische Partido Democratico (PD) hat keine Wahlempfehlung abgegeben.