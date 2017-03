Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen kämpfen mit türkischen Wahlkampfplänen

Die Auftrittspläne türkischer Politiker in Deutschland haben in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen weiter für große Unruhe gesorgt. Im Rathaus der Stadt Gaggenau ging nach der Absage einer Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag am Freitag eine Bombendrohung ein, die sich aber als gegenstandslos erwies. Die Bundesregierung sprach von einem "sehr ernsten Vorgang". Eine Veranstaltung mit Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci in Frechen wurde abgesagt, er könnte aber in Leverkusen auftreten.

Gaggenau in Baden-Württemberg hatte am Donnerstag einen für den Abend geplanten Auftritt Bozdags abgesagt und dies mit Sicherheitsbedenken begründet. Parallel dazu sagte die Stadt Köln eine für Sonntag Veranstaltung mit Zeybekci ab, die laut Behörden ursprünglich als Theateraufführung angemeldet worden war.

Im Gaggenauer Rathaus ging daraufhin am Freitagmorgen eine telefonische Bombendrohung ein. Einem Stadtsprecher zufolge begründete der unbekannte Anrufer die Drohung mit der Absage von Bozdags Auftritt. Der Bürgermeister ließ das Gebäude räumen, die Polizei sperrte die Umgebung ab und durchsuchte das gesamte Rathaus mit Spürhunden.

Gegen Mittag gaben die Einsatzkräfte Entwarnung. "Nach umfassenden Abklärungen konnte in dem Gebäude nichts Verdächtiges festgestellt werden", teilten sie in Offenburg mit. Die Kriminalpolizei ermittelte, Hinweise auf den Anrufer lagen zunächst aber nicht vor.

Das Bundesinnenministerium bezeichnete die Vorgänge in der baden-württembergischen Kleinstadt als "sehr ernsten Vorgang". Derartige Drohungen seien "kein Spaß" und "möglicherweise eine Straftat", sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin.

Bozdag hatte mit seinem Auftritt vor türkischen Bürgern dafür werben wollen, beim bald anstehenden Verfassungsreferendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei mit Ja zu stimmen. Das würde Präsident Recep Tayyip Erdogan umfassende Vollmachten bringen. Bei dem umstrittenen Referendum sind auch 1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken abstimmungsberechtigt.

Am Freitagnachmittag wurde die Veranstaltung mit Zeybekci im nordrhein-westfälischen Frechen abgesagt. Der Betreiber der für den Auftritt vorgesehenen Halle habe mitgeteilt, dass diese dem Veranstalter für Sonntagabend nicht zur Verfügung stehe, teilte die zuständige Polizei in Bergheim mit.

Der Vertrag zwischen dem Eigentümer der Halle und deren Betreiber schließe "ohnehin politische Veranstaltungen" aus. Zu der Veranstaltung hatte die Stadtverwaltung bis zu 350 Besucher erwartet. Die Verwaltung sah bis zur Absage des privaten Betreibers keine Möglichkeiten, die Veranstaltung zu verhindern oder einzuschränken.

In Leverkusen ist am Sonntag ein weiterer Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Zeybekci bei einer Kulturveranstaltung geplant. Diese soll nach einer Entscheidung der dortigen Stadtverwaltung nach bisherigen Plänen auch stattfinden.

Nach Angaben einer Stadtsprecherin handelt es sich um einen Termin im Rahmen einer Kulturveranstaltung eines türkischen Vereins zu Ehren eines verstorbenen türkischen Musikers, bei der Zeybekci ein Grußwort spricht. Die Veranstaltung in einer städtischen Einrichtung sei länger geplant gewesen, der Raumnutzungsvertrag am 23. Februar unterschrieben worden.

Auch die Tatsache, dass Zeybekci von den Organisatoren als Gast angefragt war, war der Stadt demnach bekannt. Die Polizei sehe auch nach einer neuen aktuellen Bewertung der Lage am Freitag keine Sicherheitsgefahren, daher gebe es keinen Grund für eine Absage der Veranstaltung. "Wir haben einen Vertrag, den wir auch einhalten müssen", sagte die Sprecherin.

Die Stadt Köln hatte die Absage der bei ihr geplanten Veranstaltung mit Zeybekci neben Sicherheitsbedenken auch damit begründet, dass der anmeldende Verein sie zunächst als Theateraufführung klassifiziert hatte. Von einem Politikerauftritt war demnach aber nicht die Rede.