Bahnbrechende erste Beobachtung der Fusion von Neutronensternen

Bahnbrechende neue Beobachtung im Weltraum: Forscher in Europa und den USA haben erstmals Gravitations- und Lichtwellen bei der Verschmelzung zweier sogenannter Neutronensterne gemessen. Dies teilten die Wissenschaftler zeitgleich am Montag in Washington und im bayerischen Garching mit. Die Messungen ermöglichen demnach zahlreiche neue Erkenntnisse, wie etwa über die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Universums oder der Herkunft von schweren Elementen wie Gold, Platin und Blei.

Nach Angaben der Forscher durchquerten die Überbleibsel der kosmischen Kollision das Weltall und erreichten am 17. August um genau 14.41 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit die Erde. Dort machte sich die Fusion der Neutronensterne auf zweierlei Weise bemerkbar: durch Gravitationswellen und in den Stunden und Tagen danach auch durch elektromagnetische Strahlung.

Gravitationswellen entstehen bei besonders energiereichen Ereignissen im Universum. Erstmals nachgewiesen wurden sie vor gut zwei Jahren. Bislang waren allerdings nur Gravitationswellen beobachtet worden, die bei der Verschmelzung von Schwarzen Löchern entstanden. Diese Ereignisse sind für Teleskope auf der Erde und im Weltall unsichtbar – im Gegensatz zur Fusion von Neutronensternen.

Die Fusion der Neutronensternen, die sich durch ihre extrem hohe Dichte auszeichnen, fand den Angaben zufolge vor 130 Millionen Jahren statt.