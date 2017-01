Bahnstrecke zwischen Münster und Bielefeld nach Unfall in Warendorf wieder frei

Nach dem Zusammenstoß eines Regionalzugs mit einem Lastwagen im nordrhein-westfälischen Warendorf ist die Bahnstrecke zwischen Münster und Bielefeld am Dienstagvormittag wieder frei gegeben worden. Dies teilte die Polizei in Warendorf mit. Bei dem Unfall an einem Bahnübergang waren am Montagabend zwölf Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben des Bahnbetreibers Eurobahn ist aber weiter mit "hohen Verspätungen" zu rechnen.

Ein Lastwagen war nach Polizeiangaben unter die sich senkenden Schranken des Übergangs geraten, eine Regionalbahn mit zehn Fahrgästen an Bord kollidierte trotz Notbremsung mit dessen auf den Gleisenden stehenden Sattelauflieger. Sieben Menschen wurden mit leichten Verletzungen in Kliniken gebracht, fünf weitere von den Rettungskräften vor Ort versorgt.