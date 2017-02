Bana besucht schwer verletzten syrischen Jungen in türkischem Krankenhaus

Die siebenjährige Syrerin Bana al-Abed, die durch ihre Internet-Botschaften aus dem umkämpften Aleppo weltbekannt wurde, hat am Samstag einen syrischen Jungen im Krankenhaus besucht, der durch einen Luftangriff beide Beine verlor. Bana habe den zehnjährigen Abdel Basset in einem Krankenhaus im südtürkischen Hatay besucht, teile die Hilfsorganisation Stiftung für humanitäre Hilfe (IHH) mit.

Abdel war bei einem Fassbombenangriff der syrischen Armee in Al-Hbeit in der nordwestsyrischen Provinz Idlib schwer verletzt worden. Bilder von ihm, wie er nach dem Angriff nach seinem Vater rief, hatten sich schnell über die sozialen Online-Netzwerke verbreitet.

Abdels Mutter und seine dreijährige Schwester waren bei dem Angriff nach Angaben der IHH getötet worden. Seine beiden anderen Schwestern leiden demnach unter gesundheitlichen Problemen, die nicht weiter ausgeführt wurden.

Laut einem im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichten Video brachte Bana Abdel Geschenke mit und verband ihren Besuch mit einem Aufruf, "den Kindern von Syrien zu helfen". "Wir wollen in die Schule gehen, wir wollen spielen. Der Krieg wird uns nicht aufhalten. Wir sind stark", sagte die Siebenjährige.

Bana und ihre Mutter Fatemah hatten monatelang regelmäßig auf Twitter über den Kriegsalltag in Aleppo berichtet, hunderttausende Menschen folgten ihnen in dem Online-Dienst. Im Dezember holte eine türkische Hilfsorganisation Bana und ihre Angehörigen aus Aleppo heraus und brachte die Familie in die Türkei.