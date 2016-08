Bangladeschs Polizei erschießt mutmaßlichen Drahtzieher von Blutbad in Café

Die Polizei in Bangladesch hat drei Islamisten erschossen, darunter vermutlich den mutmaßlichen Drahtzieher des Blutbads in einem bei Ausländern beliebten Café Anfang Juli. Beamte stürmten am Samstag in einem Vorort der Hauptstadt Dhaka ein Versteck der Islamisten, wie die Polizei mitteilte. "Wir können hier drei Leichen sehen", sagte der hochrangige Polizeibeamte Sanwar Hossein der Nachrichtenagentur AFP. Dazu zähle der Kanado-Bangladescher Tamim Chowdhury.

Chowdhury stand den Angaben zufolge hinter dem Angriff auf ein Café im vergangenen Monat, bei dem 22 zumeist ausländische Geiseln getötet worden waren. Außerdem sei er der Anführer der Islamistengruppe Jamayetul Mujahideen Bangladesch (JMB) gewesen.

Laut Hossain hatte die Polizei sich in Narayanganj, einer Stadt 25 Kilometer südlich von Dhaka, ein einstündiges Feuergefecht mit Chowdhury und seinen Mitstreitern geliefert. Der Chef von Bangladeschs Polizei, A.K.M. Shahidul Hoque sagte AFP, die Polizei sei sich bei Einsatzbeginn zu "99 Prozent sicher" gewesen, dass Chowdhury in dem umstellten Versteck sei.

Chowdhury war 2013 aus Kanada nach Bangladesch zurückgekommen. Seine JMB wird von den Behörden für den Angriff auf das Café "Holey Artisan Bakery" in Dhaka verantwortlich gemacht, bei dem am 1. Juli 20 Ausländer und zwei Polizisten getötet worden waren.

Bewaffnete hatten das Café überfallen und dutzende Menschen elf Stunden lang festgehalten. Spezialkommandos beendeten die Geiselnahme am nächsten Morgen gewaltsam und töteten dabei sechs Angreifer. Zu den getöteten Geiseln zählten neun Italiener sowie sieben Japaner und ein US-Bürger.