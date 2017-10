Barcelona will mit größtmöglicher Einheit auf Entmachtung durch Madrid reagieren

Die katalanische Regionalregierung will sich geschlossen den angekündigten Zwangsmaßnahmen der Zentralregierung in Madrid entgegenstellen. Regionalpräsident Carles Puigdemont kündigte eine Dringlichkeitssitzung des katalanischen Parlaments an, Regierungssprecher Jordi Turull sagte am Sonntag, als Antwort auf Madrids Vorgehen seien "alle Szenarien" denkbar. Spaniens Außenminister Alfonso Dastis rief die Katalanen derweil auf, die Anweisungen der Regionalregierung zu ignorieren.

Regionalpräsident Puigdemont hatte am Samstagabend in einer Fernsehansprache die von Madrid angeordnete Entmachtung seiner Regierung als den "schlimmsten Angriff" seit der Franco-Diktatur bezeichnet. Er warf der Zentralregierung Rechtsbruch vor. Notwendig seien in Katalonien nun "Entscheidungen mit der größtmöglichen Einheit", sagte Puigdemonts Regierungssprecher Jordi Turull am Sonntag.

Am Samstagnachmittag gingen in Barcelona rund eine halbe Million Menschen - nach Polizeiangaben 450.000 Menschen - aus Protest auf die Straße. Puigdemont lief an der Spitze des Demonstrationszugs. Die Demonstranten schwenkten katalanische Fahnen, viele von ihnen riefen in Sprechchören: "Freiheit" und "Unabhängigkeit.

Eine der Hauptforderungen war die Freilassung der "beiden Jordis". Jordi Sánchez, der Chef der Katalanischen Nationalversammlung (ANC), und Jordi Cuixart, der Leiter der Kulturvereinigung Omnium Cultural, sitzen seit vergangenem Montag wegen "aufrührerischen Verhaltens" in Madrid in Untersuchungshaft.

Unter der Herrschaft von General Francisco Franco (1939 bis 1975) war neben anderen repressiven Maßnahmen die katalanische Regierung abgeschafft und der Gebrauch der katalanischen Sprache in der Öffentlichkeit verboten worden. Puigdemont, der für den Fall der Aktivierung des Verfassungsartikels 155 durch Madrid die Ausrufung der Unabhängigkeit angekündigt hatte, gebrauchte das Wort "Unabhängigkeit" in seiner Rede kein einziges Mal.

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte zuvor nach einer Krisensitzung seines Kabinetts die baldige Entmachtung der katalanischen Regierung und Neuwahlen in der Region binnen sechs Monaten angekündigt. Damit kommt erstmals seit dem Inkrafttreten der Verfassung von 1978 deren Artikel 155 zur Anwendung.

Demgemäß kann die Zentralregierung die Regionalregierung suspendieren und durch von ihr ernanntes Personal ersetzen. Außerdem ist Madrid befugt, die direkte Kontrolle über die Mossos d'Esquadra, die katalanische Polizei, sowie über die öffentlichen Medien der halbautonomen Region zu übernehmen. Außenminister Dastis drohte, sollte die katalanische Polizei den Rechtsstaat nicht durchsetzen, werde sie als "aufrührerische Gruppe" angesehen.

Rajoy bat den spanischen Senat, Puigdemont und alle anderen Mitglieder der katalanischen Regierung ihrer Ämter zu entheben. Er rief den Senat zudem auf, ihm die Kompetenzen für die Auflösung des katalanischen Parlaments zuzubilligen.

Der Senat könnte bereits in den kommenden Tagen über die Forderungen abstimmen. Rajoys rechtskonservative Volkspartei (PP) hat in der Parlamentskammer die Mehrheit, zudem hat er die Unterstützung der oppositionellen Sozialisten (PSOE) und der liberalen Ciudadanos.

Die Europäische Union stellte sich seit Beginn der Katalonien-Krise hinter Madrid. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian warnte in einem Interview mit dem "Journal du Dimanche" vor einem "gefährlichen Auseinanderbrechen." Er äußerte zugleich die Hoffnung, dass sich mit den von Madrid angekündigten Neuwahlen die "Lage klären" könne.

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Auch um den Aufschwung in Spanien zu stabilisieren und Risiken für die gesamte Eurozone auszuschließen, ist es jetzt notwendig, dass die Separatisten zu Recht und Ordnung zurückkehren."