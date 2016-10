Bayern patzt in Überzahl - Köln neuer Tabellenzweiter

Dauermeister Bayern München hat in Überzahl gepatzt und einen neuen ersten Verfolger bekommen. Der Titelverteidiger kam bei Eintracht Frankfurt am 7. Bundesliga-Spieltag trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Nach dem dritten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg beträgt der Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten 1. FC Köln nur zwei Punkte (17:15).

Der ungeschlagene FC besiegte den FC Ingolstadt 2:1 (2:0), er zog damit an Borussia Dortmund und Hertha BSC vorbei, die sich am Freitag 1:1 (0:0) getrennt hatten. Die Berliner liegen drei Punkte hinter dem Rekordmeister zurück, der BVB vier.

Schalke 04 ereilte nach der großen Befreiung vor der Länderspielpause ein doppelter Rückschlag. Beim Ex-Verein ihres Trainers Markus Weinzierl spielten die Königsblauen nur 1:1 (0:0), zudem erlitt Stürmer Breel Embolo einen Bruch des Sprunggelenks. Die Hinrunde ist für den Schweizer Nationalspieler gelaufen. Die Schalker Führung durch Nabil Bentaleb (65.) glich Daniel Baier (77) aus.

Für den Hamburger SV war das 0:0 in Unterzahl bei Borussia Mönchengladbach hingegen ein Fortschritt - nicht mehr der HSV ist Letzter, sondern Ingolstadt mit nur einem Punkt aus sieben Spielen. René Adler rettete seiner Mannschaft den Punkt mit einer Elfmeterparade gegen André Hahn (26.), kurz zuvor hatte HSV-Profi Cleber die Rote Karte gesehen. Auch Lars Stindl (61.) verschoss für Gladbach noch einen Foulelfmeter.

1899 Hoffenheim bezwang den auswärtsschwachen SC Freiburg mit 2:1 (1:0) und ist vorerst Fünfter. Die Gäste haben alle vier Auswärtsspiele verloren. Werder Bremen besiegte im ersten Match von Alexander Nouri als Chefcoach Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen 2:1 (1:1).

In Frankfurt hatte der FC Bayern große Probleme. Trotz der frühen Führung durch Arjen Robben (10.) brachten die Münchner keine Ruhe ins Spiel, sie gaben den Ball häufig im Mittelfeld her und verloren wichtige Zweikämpfe.

Nach dem 1:1 durch Szabolcs Huszti (43.) schien eine Niederlage möglich, doch Nationalspieler Joshua Kimmich (62.) brachte die Münchner kurz vor einer Gelb-Roten Karte gegen Huszti (65.) erneut in Führung. In Unterzahl glich Marco Fabián (78.) für die Eintracht noch aus.

Beide Tore für die Kölner in Ingolstadt erzielte Anthony Modeste (28./39., Foulelfmeter). Der Franzose steht mit sieben Treffern auch an der Spitze der Torjägerliste. Für Hoffenheim traf Andrej Kramaric (81.) per Foulelfmeter zum Sieg. Die erste 1899-Führung durch Sandro Wagner (34.) hatte Florian Niederlechner (78.) mit dem 1:1 beantwortet.

In Bremen gelang Ousman Manneh der Siegtreffer (59.) für die Hausherren. Der vor zwei Jahren aus Gambia nach Deutschland geflüchtete Stürmer sorgte zugleich für das erste Tor eines Gambiers in der Bundesliga. Zlatko Junuzović (13.) hatte Werder in Front gebracht, Hakan Çalhanoğlu für Leverkusen in der 27. Minute ausgeglichen.

Der BVB hatte am Freitag mit einer blutjungen Notelf antreten müssen. Trainer Thomas Tuchel ließ angesichts von zehn Verletzten das letzte Aufgebot spielen, dann verletzte sich auch noch Kapitän Marcel Schmelzer. Pierre-Emerick Aubameyang (81.) rettete in einer turbulenten Schlussphase mit Roten Karten für Emre Mor (84.) und in der 90. Minute für Herthas Torschützen Valentin Stocker (51.) die Rekordserie von 25 Liga-Heimspielen ohne Niederlage.

Am Sonntag (17.30 Uhr) will der VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig seine Torflaute beenden. Bereits um 15.30 Uhr (beide live bei Sky) empfängt der FSV Mainz 05 Darmstadt 98.