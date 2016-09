Bei Wahl in Kroatien zeichnet sich knapper Wahlsieg der Nationalisten ab

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Kroatien zeichnet sich ein knapper Sieg der Nationalisten ab. Nach Auszählung fast aller Stimmen konnte die nationalistische HDZ mit 61 Parlamentssitzen rechnen, das von der sozialdemokratischen SDP angeführte Mitte-Links-Lager kam demnach auf 54 Sitze. Die konservativ ausgerichtete Partei Most sicherte sich voraussichtlich 13 Sitze und dürfte erneut mit der HDZ eine Koalition bilden.

Das Parlament in Zagreb umfasst insgesamt 151 Sitze. Den Teilergebnissen zufolge hätte keines der Lager eine absolute Mehrheit. Ein enges Rennen zwischen der HDZ von Andrej Plenkovic und der SDP von Ex-Ministerpräsident Zoran Milanovic hatte sich schon vor dem Urnengang abgezeichnet. "Ich bin überzeugt, dass unsere Partei das Privileg zukommen wird, die nächste stabile Regierung in Kroatien zu bilden", sagte Plenkovic am Montagmorgen.

Kroatien brauche nun eine stabile Regierung, sagte auch SDP-Chef Milanovic. In den vergangenen Monaten sei das Land von einer "instabilen und destruktiven" Koalition regiert worden.

Die HDZ und ihr Koalitionspartner Most hatten die SDP nach der Wahl im November an der Regierung des jüngsten EU-Mitgliedsstaates abgelöst. Politische Querelen lähmten die Regierung jedoch von Anfang an. Im Juni zerbrach das Regierungsbündnis nach nur fünf Monaten im Streit um einen Finanzskandal.