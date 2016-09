Belmondo nimmt in Venedig Goldenen Löwen für sein Lebenswerk entgegen

Der französische Schauspieler Jean-Paul Belmondo ist beim Filmfestival in Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Er sei "sehr glücklich" und fühle sich "sehr geehrt, hier in Venedig zu sein", sagte der 83-Jährige am Donnerstag in Venedig. Bei der Preisübergabe wurde er mit stehenden Ovationen gefeiert.

"Ich denke niemals an die Vergangenheit. Vorwärts, immer vorwärts", sagte Belmondo, bevor er dann doch in Erinnerungen schwelgte. Er erzählte von seiner Begegnung mit der jungen Sophia Loren, an dessen Seite er 1960 in dem Film "Und dennoch leben sie" den Durchbruch in Italien schaffte. "Danach habe ich mit Gina Lollobrigida und Claudia Cardinale gedreht, und deshalb habe ich das italienische Kino immer geliebt."

Die französische Schauspielerin Sophie Marceau würdigte Belmondo in ihrer Laudatio als einen "kompletten Schauspieler". Er sei ein Star, ein Darsteller mit mehreren Gesichtern, ein Kinoproduzent und auch das Oberhaupt einer "großen und schönen Familie".

Belmondo war eines der Gesichter der französischen Nouvelle Vague, spielte während seiner langen Karriere aber auch in zahlreichen Komödien- und Actionfilmen mit. "Ich habe beides genossen. Es ist wie im Leben, mal ist einem zum Lachen und mal zum Weinen zumute."

Pläne für weitere Filme habe er nicht mehr, sagte der seit einem Schlaganfall 2001 körperlich geschwächte Schauspieler. "Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte." Jetzt wolle er lieber die Sonne und das Meer genießen.