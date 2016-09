Bericht: Bundesregierung will sich von Armenien-Resolution distanzieren

Die Bundesregierung will nach "Spiegel"-Informationen mit einer Distanzierung von der Armenien-Resolution des Bundestages erreichen, dass die türkische Regierung deutsche Abgeordnete wieder die Soldaten der Bundeswehr in Incirlik besuchen lässt. Das Kanzleramt und das Auswärtige Amt in Berlin hätten sich darauf geeinigt, dass Regierungssprecher Steffen Seibert vor die Presse treten und sich im Namen der Regierung von der Armenien-Resolution des Bundestages distanzieren solle, berichtete "Spiegel Online" am Freitag.

Am 2. Juni hatte der Bundestag die ab 1915 im damaligen Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Massaker als Völkermord eingestuft und damit die Türkei erbost. Daraufhin verweigerte die Regierung in Ankara deutschen Abgeordneten den Besuch des Luftwaffenstützpunktes Incirlik im Osten der Türkei. Von dort fliegt die internationale Militärkoalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak ihre Einsätze. Auch Aufklärungs-Tornados der Bundeswehr sind beteiligt.

In den vergangenen Wochen bemühten sich laut "Spiegel Online" Außenstaatssekretär Martin Ederer und der Leiter der Politischen Abteilung im Auswärtigen Amt, Andreas Michaelis, in Ankara um die Beilegung des Streits. Ihnen sei dabei unmissverständlich mitgeteilt worden, dass die türkische Regierung eine öffentliche Distanzierung von der Völkermord-Resolution des Bundestags verlange. Dieser Forderung werde Berlin nun nachkommen.

Der Entscheidung gingen dem Bericht zufolge Gespräche über die Frage voraus, wer für die Bundesregierung die Erklärung abgeben solle. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) habe diese Aufgabe nicht übernehmen wollen. Ein persönlicher Auftritt von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei nicht in Frage gekommen, weil es als Kotau vor Erdogan gewertet worden wäre, schreibt "SpOn". Daher sei schließlich Seibert mit der Aufgabe betraut worden, vor die Presse zu treten.

Die türkische Regierung machte dem Bericht zufolge in internen Gesprächen klar, dass sie sich mit einer solchen Geste zufrieden geben würde. Damit wäre der Weg frei für den Besuch der Abgeordneten des Verteidigungsausschusses des Bundestag bei den deutschen Soldaten in Incirlik.

"Spiegel Online" hob hervor, dass der geplante Auftritt von Seibert inhaltlich keine Kursänderung bedeute, da Merkel und Steinmeier hinter den Kulissen immer betont hätten, dass sie die Resolution des Bundestages für keine gute Idee hielten. Steinmeier vermied stets, die Massaker an den Armeniern als Völkermord zu bezeichnen.