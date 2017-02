Bericht: CSU geht mit Dobrindt als Spitzenkandidat in Bundestagswahl

Die CSU will einem Medienbericht zufolge mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im September gehen. Dobrindt solle nach dem Willen von Parteichef Horst Seehofer den Spitzenplatz auf der CSU-Landesliste für die Wahl einnehmen, berichtete das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Montag. Darauf habe sich die engste CSU-Spitze bei der Vorbereitung des Zukunftsgipfels der Unionsparteien in München verständigt.

Als CSU-Vorsitzender solle Seehofer zugleich als Parteivorsitzender und bayerischer Ministerpräsident auf den Plakaten im Freistaat zur zentralen Werbefigur werden. Dobrindt habe nach Seehofers Überzeugung als CSU-Spitzenpolitiker bereits vielfach gezeigt, dass er sich politisch nicht verstecke, sondern offen für CSU-Themen streite, heißt es in dem Bericht. Offiziell will die CSU am 6. Mai ihre Liste für die Bundestagswahl aufstellen. Die Bundestagswahl findet am 24. September statt.