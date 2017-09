Bericht: Monarchieverrückte Frau stellt Prinz George in seiner Schule nach

Die Grundschule von Prinz George hat bereits wenige Tage nach der Einschulung ihres prominenten Zöglings ungebetenen Besuch von einer hartnäckigen Monarchieverehrerin bekommen. Laut einem Bericht der Boulevardzeitung "Sun" vom Freitag wurde eine 40-Jährige festgenommen, nachdem sie sich unerlaubt Zutritt zu der Schule verschafft hatte.

Die Verdächtige Louise Chantry sei ein selbsterklärter "Superfan" der Königsfamilie, schrieb das Blatt. Die arbeitslose ganzheitliche Heilerin wurde demnach schon am Mittwoch festgenommen - nach ihrem zweiten Eindringen in die Thomas's School in Battersea. Ihr werde versuchter Einbruch vorgeworfen. Gegen Zahlung einer Kaution wurde sie zunächst wieder freigelassen.

"Sie hätte George kein Haar gekrümmt. Er wäre bei ihr sicher gewesen. Sie liebt einfach die Königsfamilie und sie liebt Kinder", sagte die 75-jährige Mutter der Verdächtigen, Rhona Crawford. Prinz William, seine Frau Kate und die Kinder George und Charlotte stellten für ihre Tochter "das ideale Familienleben dar, das sie auch gern hätte".

Die Obsession sei vergleichbar mit der Verehrung für die 1997 verstorbene Prinzessin Diana, sagte Crawford weiter. "Es ist ein Märchen. Es ist eine Fantasie."

Die nach sechs Jahren Ehe von ihrem Mann geschiedene Chantry ist dem Medienbericht zufolge kinderlos. Sie sei in dieser Woche binnen 24 Stunden zwei Mal an der Schule von Prinz George aufgetaucht.

Der kleine Prinz wurde in der vergangenen Woche eingeschult. Britische Kinder kommen im September nach ihrem vierten Geburtstag in die Vorschule - George hatte am 22. Juli seinen vierten Geburtstag gefeiert. Er ist nach seinem Großvater Prinz Charles und seinem Vater Prinz William der dritte in der britischen Thronfolge.