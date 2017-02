Bericht: Türkischer Ministerpräsident tritt bei Veranstaltung in Oberhausen auf

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim wird einem Zeitungsbericht zufolge am Wochenende zu einer Großveranstaltung mit rund 10.000 Besuchern in der Oberhausener Arena erwartet. Das bestätigte die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" vom Dienstag. Veranstalter ist demnach die türkische Regierung.

Erwartet wird, dass Yildirim am kommenden Samstag in Oberhausen für das umstrittene Referendum wirbt, mit dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Macht ausbauen will. Über die Verfassungsreform entscheiden am 16. April auch in Deutschland lebende türkische Staatsangehörige.

Bei einem Ja der Türken hätte der türkische Präsident künftig unter anderem das Recht, Minister zu ernennen und zu entlassen, während der Posten des Ministerpräsidenten abgeschafft würde.

Offizieller Anlass für Yildirims Deutschlandbesuch ist laut UETD dessen Teilnahme an der Sicherheitskonferenz in München, wie die "WAZ" weiter berichtete. Die Arena in Oberhausen bestätigte dem Blatt die Anmietung für die Veranstaltung.