Bericht: Verfasser von Droh-Mails bezieht sich auf Tod des Terrorverdächtigen al-Bakr

Die Drohungen gegen mehrere Schulen im Bundesgebiet haben einem Bericht zufolge möglicherweise einen terroristischen Hintergrund. Nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstagsausgabe) soll der unbekannte Verfasser der Droh-E-Mails behauptet haben, Rache für den Tod des Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr nehmen zu wollen.

Der unbekannte Absender habe behauptet, sein "Kumpel" sei " ISIS-Kämpfer" und habe ihn bezahlt, "damit ich sprengen kann". Er wolle Rache für den Tod von Al-Bakr nehmen. Der Anschlag werde am Montag um 10.00 Uhr erfolgen, soll es nach Informationen der Zeitung in der Droh-Mail geheißen haben, die in fehlerhaftem Deutsch verfasst worden sei.

Bei zahlreichen Schulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bayern waren in der Nacht zum Montag per E-Mail Gewaltdrohungen eingegangen. An Schulen unter anderem in Leipzig, Magdeburg und Göttingen gingen gleichlautende E-Mails ein, in denen nach Polizeiangaben Gewalttaten angedroht wurden. Nach wenigen Stunden gaben die Sicherheitsbehörden allerdings Entwarnung. Nach Einschätzung der Polizei war "nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen auszugehen".

Al-Bakr war bei einem Polizeieinsatz in Chemnitz knapp dem Zugriff der Beamten entkommen. In einer von ihm genutzten Wohnung wurden eineinhalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden. Mehrere Syrer, bei denen al-Bakr dann in Leipzig um einen Übernachtungsplatz bat, überwältigten und fesselten den 22-Jährigen. Am Mittwochabend erhängte sich al-Bakr nach Angaben der Behörden in der Justizvollzugsanstalt Leipzig.