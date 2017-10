Berlin: Finanzfrage in Brexit-Gesprächen "vielleicht nicht so wichtig"

Der EU-Gipfel diese Woche in Brüssel wird von der wachsenden Sorge vor einem Brexit-Chaos begleitet. Bei dem am Donnerstag beginnenden Treffen sollte eigentlich Phase zwei der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen beginnen, doch in zentralen Fragen stecken die Gespräche fest. Vor allem bei den Finanzforderungen der EU an London sind die Differenzen groß. Berlin ließ am Mittwoch vorsorglich verlauten, dass die Finanzfrage in den Brexit-Gesprächen "vielleicht nicht so wichtig" sei.

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen in Brüssel über den bisherigen Verlauf der Gespräche mit London beraten. Nach dem AFP vorliegenden vorläufigen Entwurf der Gipfelerklärung zum Brexit werden sie zwar "Fortschritte" in den Gesprächen über die künftigen Rechte der EU-Bürger in Großbritannien "begrüßen" und "einige Fortschritte" bei der Nordirland-Frage feststellen. In der Finanzfrage fehlt es ihnen aber noch an einer "festen und konkreten Zusage" seitens Großbritanniens, "alle diese Verpflichtungen zu erfüllen".

London bot bisher 20 Milliarden Euro zur Begleichung seiner Verpflichtungen gegenüber der EU bei einem Austritt an - aus Sicht Brüssels viel zu wenig. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sprach am Dienstagabend von "Peanuts". "Zwanzig Milliarden sind Peanuts. Das Problem sind 50 oder 60 Milliarden, das ist die wirkliche Situation", sagte Tajani dem britischen Sender BBC.

Die EU verlangt von Großbritannien, nach dem EU-Austritt im März 2019 noch Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Sie werden von EU-Seite auf 60 bis 100 Milliarden geschätzt.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte, weil es keine "großen Fortschritte" gegeben habe, könne er dem EU-Gipfel nicht empfehlen, die zweite Phase der Verhandlungen einzuleiten.

Ein deutscher Regierungsvertreter äußerte sich dennoch "zuversichtlich, dass man da zu einer Lösung kommt" - auch wenn diese "mit Theaterdonner" zustande kommen werde. In den wichtigen Verhandlungen über die Rechte der EU-Bürger seien die Austrittsverhandlungen schon "sehr, sehr weit gekommen", sagte der Regierungsvertreter. "Und wenn man die Dimension der europäisch-britischen Beziehungen anguckt, dann sind die Finanzfragen vielleicht auch nicht so wichtig, wie sie jetzt gemacht werden".

Ein Zugeständnis an London gibt es immerhin: Die EU soll sich zumindest intern schon auf Gespräche über die künftigen Beziehungen vorbereiten. Dies schließt auch eine mögliche Übergangsphase ein, die Theresa May im September vorgeschlagen hatte. In ihr sollen nach den Vorstellungen der Premierministerin britische Unternehmen wie bisher Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben. Das Gleiche sollte für EU-Firmen auf dem britischen Markt gelten.

Auch innenpolitisch steht May zunehmend unter Druck. Die Labour-Opposition warf ihrer Regierung vor, die Debatte über das sogenannte Repeal-Bill ("Aufhebungsgesetz") zu verzögern, das den Vorrang von EU-Recht nach dem Brexit aufheben soll. Die Brexit-Verhandlungen seien an einem "toten Punkt" und die Verzögerungen bei dem Schlüsselgesetz ein "weiterer Beweis für die Lähmung der Brexit-Strategie der Regierung", erklärte Labours Brexit-Experte Keir Starmer.

Sollte sich die Lesung des Gesetzes bis in den späten November hinziehen, könnte es durch Kollisionen mit den Haushaltsberatungen zu Terminproblemen kommen.