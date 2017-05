Berlin sieht sich zum Kirchentag bei der Sicherheit gut gerüstet

Tausende Polizisten, Betonsperren und Spürhunde: Berlin und Wittenberg sehen sich bei der Sicherheit rund um den Evangelischen Kirchentag gut gerüstet. In der Hauptstadt seien tausende Polizisten aus Berlin und drei weiteren Bundesländern im Einsatz, sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir gehen davon aus, das alles friedlich und sicher bleibt."

Mit Blick auf den Anschlag auf Besucher eines Popkonzerts im britischen Manchester mit mindestens 22 Toten sagte Neuendorf, es gebe eine ständige Terrorgefahr. Dies sei "traurige Realität".

Zum Schutz vor Anschlägen wurden in Berlin Betonbarrieren aufgestellt. Wegen des für Donnerstag geplanten Besuchs des früheren US-Präsidenten Barack Obama anlässlich des Kirchentags in Berlin würden zusätzlich Gullys überprüft und versiegelt.

Zudem sollen den Angaben zufolge Sprengsstoffspürhunde und Scharfschützen im Einsatz sein. Neben dem Kirchentag und dem Obama-Besuch ist die Polizei auch noch wegen des DFB-Pokalfinales am Samstag gefordert.

Am Mittwoch beginnt in Berlin und in der Lutherstadt Wittenberg der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag. Mehr als 100.000 Dauerteilnehmer und weitere zehntausende Tagesgäste werden zu den Veranstaltungen erwartet. Zum Abschlussgottesdienst auf den Elbwiesen vor Wittenberg werden am Sonntag zwischen 100.000 und 200.000 Teilnehmer erwartet.

Auch in Wittenberg ist die Polizei am Wochenende mit etwa 3000 Beamten im Einsatz. Zudem sollen fast 1600 freiwillige Helfer aus Behörden und Hilfsorganisationen sowie 400 Bundeswehrangehörige einen ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltungen gewährleisten.

"Wir haben uns mit einem Höchstmaß an Sicherheit vorbereitet", sagte der Abteilungsleiter für Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt Wittenberg, Nils Huber, AFP. Das Sicherheitskonzept sei auch mit Blick auf die vergangenen Anschläge erarbeitet worden und trage einem möglichen Ereignis "mit vielen Verletzten und schweren Verletzungen" Rechnung.

Auch in Wittenberg werden Huber zufolge in der Nacht zum Samstag "an neuralgischen Punkten" Betonsperren aufgebaut. Die Bundeswehr errichtet unter anderem eine sogenannte Faltschwimmbrücke als zweite Elbquerung für Fußgänger und betreibt ein mobiles Sanitätszentrum. Außerdem stellen die Streitkräfte zwei Hubschrauber und Geländefahrzeuge für den Transport von Verletzten bereit.