Berlin und Brüssel unterstützen Niederlande im Streit mit der Türkei

Im Streit mit der Türkei bekommen die Niederlande klare Unterstützung von den europäischen Partnern: Die Europäische Union warnte die Türkei am Montag vor einer weiteren Eskalation des Streits um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte den Niederlanden ihre "volle Unterstützung und Solidarität" zu. Auch die Nato schaltete sich in die Diskussion ein, ihr Generalsekretär rief zur Mäßigung auf.

Die Nazi-Vorwürfe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an niederländische und deutsche Behörden stießen in Berlin und Brüssel auf entschiedenen Widerspruch. Die NS-Vergleiche führten "völlig in die Irre" und seien verharmlosend, sagte Kanzlerin Merkel. "Gerade mit Blick auf die Niederlande, die so gelitten haben unter dem Nationalsozialismus, ist das völlig inakzeptabel."

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und Erweiterungskommissar Johannes Hahn warnten die türkische Führung davor, Öl ins Feuer zu gießen. In einer gemeinsamen Erklärung forderten sie die Türkei auf, "auf überzogene Erklärungen und Handlungen zu verzichten, welche die Lage weiter zu verschärfen drohen".

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte die Türkei und die anderen Bündnispartner auf, "Spannungen zu entschärfen und die Lage zu deeskalieren". Er wolle alle Bündnispartner, zu denen auch die Türkei gehört, ermutigen, "gegenseitig Respekt zu zeigen, ruhig zu bleiben und eine abgewogene Herangehensweise zu wählen".

Die niederländischen Behörden hatten am Wochenende türkische Minister von Wahlkampfauftritten abgehalten. Präsident Erdogan hatte daraufhin den Niederlanden wie auch zuvor den deutschen Behörden Nazi-Methoden vorgeworfen.

Ein Ende der Eiszeit zwischen den Niederlanden und der Türkei, die beide im Wahlkampf stecken, war nicht in Sicht. Der türkische Europaminister Ömer Celik drohte am Montag damit, das Flüchtlingsabkommen mit der EU in Teilen auszusetzen. Seine Regierung sollte die Absperrung des Landweges Richtung Griechenland und Bulgarien "überprüfen", sagte Celik der Nachrichtenagentur Anadolu.

Das im März 2016 zwischen der EU und der Türkei vereinbarte Flüchtlingsabkommen enthält auch eine Klausel, in der sich die Türkei verpflichtet, das Entstehen "neuer Migrationsrouten" über See oder Land zu unterbinden.

Den dritten Tag in Folge wurde der Geschäftsträger der niederländischen Botschaft einbestellt, wie aus dem türkischen Außenministerium verlautete. Ihm wurden demnach zwei Protestnoten überreicht. Ankara fordere eine "offizielle schriftliche Entschuldigung der niederländischen Behörden", hieß es.

Doch eine Entschuldigung aus Den Haag dürfte nicht kommen. Ministerpräsident Mark Rutte lehnte eine solche abermals ab: "Die Türkei ist ein stolzes Land, die Niederlande sind aber auch ein stolzes Land."

Die Niederlande gaben mit Verweis auf ein erhöhtes Gefahrenpotenzial eine neue Reisewarnung für die Türkei heraus. Darin riet das Außenministerium den in der Türkei lebenden Niederländern zur "Vorsicht". Sie sollten im gesamten Land Menschenansammlungen sowie belebte Plätze meiden.

Das Auswärtige Amt rief deutsche Reisende auf, sich von politischen Veranstaltungen und größeren Menschenansammlungen fernzuhalten. In der Türkei müsse mit Protesten gerechnet werden, "die sich auch gegen Deutschland richten können".

Die niederländische und die türkische Regierung werben derzeit um Wähler. In den Niederlanden wird am Mittwoch ein neues Parlament gewählt. Die Türken sind für Mitte April zu einem Verfassungsreferendum aufgerufen. Die bereits vom Parlament verabschiedete Reform sieht eine deutliche Ausweitung der Macht des Staatspräsidenten vor.