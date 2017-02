Berlinale eröffnet mit Wettbewerbsfilm "Django"

In Berlin wird am Donnerstag die Berlinale eröffnet. Festivalleiter Dieter Kosslick empfängt am Abend (19.00 Uhr) Filmschaffende und Prominente im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz zur Vorführung des Wettbewerbsfilms "Django". Bis zum 18. Februar konkurriert der französische Film des Regisseurs Etienne Comar über das Leben des Gipsy-Gitarristen Django Reinhardt mit 17 anderen um die Hauptpreise Goldener und Silberner Bär.

Unter den Bären-Kandidaten sind auch drei Filme aus Deutschland. Der Wettbewerbsjury sitzt in diesem Jahr der niederländische "Elle"-Regisseur Paul Verhoeven vor. Binnen elf Tagen werden im Rahmen des nach eigener Darstellung größten Publikumsfestivals der Welt 399 Produktionen gezeigt.