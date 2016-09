Berliner CDU-Chef bietet nach Wahlniederlage Rücktritt an

Der Berliner CDU-Chef Frank Henkel hat nach der Niederlage seiner Partei bei der Abgeordnetenhauswahl seinen Rücktritt angeboten. Henkel habe bei der Analyse des Wahlausgangs angeboten, sein Amt zur Verfügung zu stellen, teilte eine Parteisprecherin am Montagabend mit. Er sei vom Parteipräsidium gebeten worden, die Partei weiterhin zu führen, werde aber bei der nächsten turnusmäßigen Wahl des Landesvorstands nicht mehr antreten.

Die bisher in der Hauptstadt mit der SPD in einer großen Koalition regierende CDU erhielt nur noch 17,6 Prozent der Stimmen und erzielte damit ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Berlin. Henkel, Spitzenkandidat der CDU und bisheriger Berliner Innensenator, nannte das Resultat "absolut unbefriedigend". Persönliche Konsequenzen hatte er am Wahlabend jedoch noch ausgeschlossen.