Berlins Bürgermeister Müller will umstrittenen Staatssekretär Holm entlassen

Fünf Wochen nach ihrem Antritt steht die rot-rot-grüne Koalition in Berlin vor einer ernsten Belastungsprobe. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) forderte am Samstag die Entlassung des von der Linkspartei benannten Baustaatssekretärs Andrej Holm wegen dessen Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit. Die Linkspartei reagierte verärgert, sie sieht die Koalition in einer ernsten Krise.

Das Dreierbündnis sei "jetzt in einer schwierigen Situation", sagte Kultursenator Klaus Lederer am Samstagabend im RBB-Fernsehen. Müller stelle die Linkspartei mit seiner Forderung nach Entlassung vor die Situation, sich entweder für Holm oder für die Fortführung der Koalition entscheiden zu müssen.

Welche Folgen Müllers Vorgehen für die Koalition haben könnte, ließ der Linken-Senator offen. Auf die Frage, ob die Linke ein Ausscheiden aus dem Regierungsbündnis erwäge, sagte Lederer, nun gehe es zunächst einmal darum, dass sich die Koalitionspartner "untereinander erstmal verständigen" müssten.

Bürgermeister Müller hatte zuvor erklärt, er habe Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) aufgefordert, dem Senat eine Vorlage zur Entlassung Holms vorzulegen. Um den parteilosen Holm hatte es seit seiner Berufung vor einem Monat heftige Diskussionen gegeben.

Holm gilt als Experte für Stadtentwicklung und war von der Linken in den neuen Senat geholt worden. Der 46-Jährige hatte als junger Mann für die DDR-Staatssicherheit gearbeitet. Kürzlich musste er jedoch einräumen, 2005 gegenüber der Berliner Humboldt-Universität falsche Angaben dazu gemacht zu haben.

Holm habe in den letzten Wochen Gelegenheit gehabt, "sich und seinen Umgang mit der eigenen Biografie zu überprüfen und zu entscheiden, ob er ein hohes politisches Staatsamt ausfüllen kann", erklärte Müller. Seine Interviews und Aussagen in dieser Frage zeigten aber, "dass er zu dieser Selbstprüfung und den dazugehörigen Rückschlüssen nicht ausreichend in der Lage ist".

Die Linken-Fraktionschefs im Abgeordnetenhaus, Carola Bluhm und Udo Wolf, erklärten, Müllers Ankündigung sei "zum jetzigen Zeitpunkt sehr überraschend" gekommen. Mit der Forderung nach Holms Entlassung habe der Bürgermeister "die ohnehin schwierige Situation leider verschärft". Die Linke werde das weitere Vorgehen intern und innerhalb der Koalition beraten.

Der Vizevorsitzende der Berliner SPD, Mark Rackles, richtete schwere Vorwürfe an die Linkspartei im Umgang mit der Stasi-Affäre um Holms. Durch "dieses Rumgedruckse, diese Schwäche in der Aufarbeitung" habe die Linke eine "massive Beschädigung" der eigenen Partei und der Koalition verursacht, sagte Rackles im RBB. "Da musste letztendlich die Reißleine gezogen werden."