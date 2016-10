Beschäftigte von Kaiser's Tengelmann sehen in Zerschlagung "Horrorszenario"

Entsetzen über die gescheiterten Rettungsgespräche für die verlustreiche Supermarktkette Kaiser's Tengelmann: Die Belegschaft sei "am Boden zerstört", sagte der Betriebsratsvorsitzende der Kette in Nordrhein-Westfalen, Rainer Schroers, den "Ruhr Nachrichten" vom Freitag. Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub will die Zerschlagung schon in der nächsten Woche auf den Weg bringen. Edeka und Tengelmann zeigen sich zutiefst zerstritten mit dem Konkurrenten Rewe.

Das Ringen um die Zukunft von Kaiser's Tengelmann gleicht für die Beschäftigten seit Jahren einer Achterbahnfahrt. Noch vor einer Woche schöpften sie Hoffnung, dass die Klagen von Rewe, Markant und Norma gegen die Sondergenehmigung von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) für die Übernahme durch Edeka zurückgenommen werden könnten. Am Donnerstagabend kam der Schock - die Beteiligten erklärten die Rettungsgespräche für gescheitert.

"Wir waren guter Dinge, jetzt sind wir am Boden zerstört", sagte Schroers den "Ruhr Nachrichten". "Ich bin wie vor den Kopf gestoßen. Das ist ein Horrorszenario."

Auch der Chef des Kaiser's-Tengelmann-Betriebsrats in Bayern, Manfred Schick, reagierte enttäuscht. "Man hat nicht alles versucht in den Verhandlungen an diesem sogenannten runden Tisch, um eine für die Beschäftigten und ihre Arbeitsplätze gute Lösung zu finden", sagte er im Bayerischen Rundfunk.

Die Gewerkschaft Verdi, auf deren Drängen sich die Supermarktchefs zusammengesetzt hatten, kritisierte den Abbruch der Spitzengespräche. Verdi könne diese Entscheidung "nicht nachvollziehen", erklärte Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Die Gewerkschaft werde "auch jetzt noch alles daran setzen", die Zerschlagung zu verhindern.

Doch die Aussichten auf Erfolg scheinen dafür gering. Tengelmann-Chef Haub kündigte bereits an, für die Filialen in der Region Nordrhein und die drei Birkenhof-Fleischwerke ab nächster Woche "Interessensbekundungen am Markt einzuholen". In München und Berlin solle die "Verwertungsphase" zeitverzögert beginnen.

Zudem beauftragte Haub die Geschäftsführung von Kaiser's Tengelmann damit, "in umfassende Sozialplanverhandlungen einzutreten". Hintergrund ist, dass bei einer Zerschlagung für viele Filialen wohl kein Käufer gefunden wird und damit etliche Jobs auf der Kippe stehen. Haub hatte bereits mehrfach betont, dass bei einer Zerschlagung die Hälfte der inzwischen nicht mehr ganz 16.000 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren würden.

Rewe hatte bei den Spitzengesprächen erneut eine eigene Komplettübernahme der Supermarktkette forcieren wollen und damit Tengelmann und Edeka gegen sich aufgebracht. Der Versuch, "außerhalb der Ministererlaubnis" eine Übernahme durch Rewe zu konstruieren, sei "rechtlich ebenso wenig gangbar wie der Vorschlag einer Aufteilung", erklärte Tengelmann. Eine Aufteilung hätte erneut vom Bundeskartellamt geprüft werden müssen. Zeit dafür habe Kaiser's Tengelmann nicht mehr.

Die Grünen-Politikerin Katharina Dröge appellierte an die Supermarktchefs, ihre Verhandlungen mit Hilfe eines Schlichters fortzusetzen. Ein Problem sei, dass die Beteiligten "zwischenmenschlich überhaupt nicht miteinander können". Vielleicht könne jemand vermitteln, "der wirklich komplett außerhalb des Verfahrens steht und von allen dann als neutrale Person auch akzeptiert wird", sagte Dröge im Deutschlandfunk.

Auch der Vizevorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Claus-Harald Güster, rief die Unternehmen auf, nichts unversucht zu lassen. Das Ringen um die Arbeitsplätze auch in den drei Fleischwerken dürfe nicht "auf den letzten Metern an persönlichen Eitelkeiten oder an Kompromissunfähigkeit" scheitern, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe).