Betrunkener Autofahrer verletzt bei Karneval in New Orleans 28 Zuschauer

Ein offenbar betrunkener Autofahrer ist bei einer Karnevalsparade in New Orleans in die Zuschauermenge gefahren und hat 28 Menschen verletzt. Der "extrem betrunkene" Fahrer eines Pickup habe zunächst mehrere Autos gerammt, habe abgedreht und sei dann in eine "ganze Gruppe unschuldiger Menschen" gefahren, sagte der Polizeichef von New Orleans, Michael Harrison, am Samstag. Das jüngste verletzte Opfer sei drei bis vier Jahre alt, die ältesten Opfer etwa um die 40 Jahre.

Das Unglück ereignete sich um 19.00 Uhr Ortszeit (Sonntag 02.00 MEZ) während der Krewe of Endymion Parade, die Teil des berühmten Mardi Gras in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana ist. Nach Angaben des Bürgermeisters Mitch Landrieu waren Barrieren aufgestellt. Es sei jedoch "sehr schwer, die Leute vor jemandem zu schützen, der sehr betrunken ist und in die Menge rast", sagte er. Bei den Krewes handelt es sich um private Organisationen, die die Paraden organisieren und Faschingsbälle veranstalten.