Betrunkener Autofahrer verletzt bei Karneval in New Orleans 28 Zuschauer

Bei einer Karnevalsparade in New Orleans ist ein offenbar betrunkener Autofahrer in die Zuschauermenge gefahren und hat 28 Menschen verletzt. Der "extrem betrunkene" Fahrer eines Lieferwagens habe am Samstagabend eine "ganze Gruppe unschuldiger Menschen" angefahren, erklärte die Polizei. Das jüngste Opfer war drei oder vier Jahre alt. Bürgermeister Mitch Landrieu sagte, es sei schwer, Veranstaltungen vor derartigen Taten zu schützen.

Der Pickup-Fahrer habe zunächst mehrere Autos gerammt und sei dann in die Menge gefahren, sagte der Polizeichef von New Orleans, Michael Harrison. Der Zustand des verletzten Kleinkinds sei stabil. Die ältesten Opfer waren demnach um die 40 Jahre alt. Sieben der Verletzten verzichteten auf eine Einlieferung ins Krankenhaus, wie ein Behördenvertreter bei einer Pressekonferenz sagte. Gegen den Fahrer werde nun wegen Trunkenheit am Steuer und Körperverletzung ermittelt, sagte Harrison.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.00 Uhr Ortszeit (Sonntag 02.00 MEZ) während der Krewe of Endymion Parade, die Teil des berühmten Mardi Gras in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana ist. Bei den Krewes handelt es sich um private Organisationen, die die Paraden organisieren und Karnevalsbälle veranstalten.

Bürgermeister Landrieu erklärte, zum Schutz der Veranstaltung seien Barrieren aufgestellt worden. Es sei jedoch "sehr schwer, die Leute vor jemandem zu schützen, der sehr betrunken ist und in die Menge rast", sagte er.

Ebenfalls am Samstag war bei einer anderen Parade in New Orleans ein Mann durch einen Schuss verletzt worden. Die Polizei vermutet laut einem Bericht der Zeitung "The Times-Picayune", dass sich der Schuss versehentlich in einer mobilen Toilette gelöst hatte. Bei beiden Vorfällen sei die Polizei binnen Minuten oder sogar Sekunden vor Ort gewesen, hob Landrieu hervor.

Das Fahren in eine Menschenmenge wurde bereits von Terroristen als Anschlagsmethode genutzt. So war im Dezember der Tunesier Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast; zwölf Menschen starben. In Nizza war am 14. Juli 2016 ein Tunesier in eine feiernde Menge gefahren und hatte 86 Menschen getötet. Zu beiden Taten bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).