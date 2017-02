Beyoncé und Adele konkurrieren bei Grammys um begehrteste Auszeichnungen

Die Popdiven Beyoncé und Adele konkurrieren bei der 59. Verleihung der Grammys heute Nacht (Montag 02.00 Uhr MEZ) in Los Angeles um die begehrtesten Auszeichnungen. Die 35-jährige US-Sängerin Beyoncé ist ebenso wie die 28-jährige Britin Adele in den Kategorien Bestes Album, Beste Aufnahme und Bester Song nominiert.

Bei der Verleihung der bedeutendsten Musikpreise der Welt will zudem Katy Perry ihren neuen Song "Chained to the Rhythm" darbieten. In einer ungewöhnlichen Kombination tritt Lady Gaga mit der Heavy-Metal-Band Metallica auf. Hoffnung auf den Preis als bester Nachwuchsstar können sich unter anderen der Hip-Hopper Chance the Rapper und der Rapper Anderson .Paak machen.