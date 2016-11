BGH lehnt Haftbefehl gegen Terrorverdächtigen aus Berlin ab

Der am Mittwoch in Berlin wegen Terrorverdachts verhaftete mutmaßliche Syrer war nach Einschätzung des Bundesgerichtshofs (BGH) nicht so gefährlich, wie von der Bundesanwaltschaft befürchtet. Der BGH lehnte den Antrag auf Erlass eines Haftbefehls ab, wie die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Die Indizien gegen den 27-Jährigen reichten dem Haftrichter demnach nicht aus.

Die Bundesanwaltschaft hatte gegen den Mann einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beantragt. Er war am Mittwochabend in einer Wohnung im Stadtteil Schöneberg festgenommen worden. Ausgangspunkt der Ermittlungen gegen den Mann, der aus Tunesien stammen soll, waren nach Angaben der Bundesanwaltschaft Erkenntnisse des Verfassungsschutzes.

Demnach lagen dem Inlandsgeheimdienst nach dessen Einschätzung "glaubhafte Informationen" vor, wonach der Beschuldigte Kontakt zu einem IS-Mitglied in Syrien hatte, das für Operationen der Vereinigung im Ausland zuständig ist. Von dort soll er laut Bundesanwaltschaft "die Erlaubnis erhalten haben, zeitnah einen Anschlag auf Menschen in Deutschland zu planen".

Der Bundesanwaltschaft zufolge reichten dem Ermittlungsrichter die geheimdienstlichen Informationen und weitere Indizien aber nicht für einen dringenden Tatverdacht aus. Dieser sei aber Voraussetzung für den Erlass eines Haftbefehls.

Der Mann sitzt nun in Berlin vorerst weiter in Untersuchungshaft. Da er mit einem falschen Pass unterwegs gewesen sei, werde gegen ihn nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt, teilte ein Behördensprecher in Berlin mit. Der 27-Jährige hatte selbst angegeben aus Syrien zu stammen. Er kam 2015 nach Deutschland.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sagte der "Passauer Neuen Presse" mit Blick auf den Fall, es gebe in Deutschland "eine unverändert hohe Bedrohungslage". Dies werde bedauerlicherweise immer häufiger sichtbar. "Die vielen Fälle zeigen, wie real die Bedrohung ist", sagte Maas.

Das Bundeskriminalamt (BKA) warnte wegen der jüngsten militärischen Niederlagen des IS in Syrien und im Irak vor einer erhöhten Anschlagsgefahr im Westen. "Der IS dürfte versuchen, sein Ansehen mit medienwirksamen Anschlägen gegen westliche Ziele weiter auszubauen", teilte die Behörde der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit. Grund dafür seien die nach Europa zurückkehrenden IS-Kämpfer.

Laut BKA ist von den 870 Islamisten, die aus Deutschland nach Syrien und in den Irak ausreisten, etwa ein Drittel zurückgekehrt. Gegen einige werde ermittelt, zudem beobachte der Verfassungsschutz viele Rückkehrer.

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, erklärte mit Blick auf den Verfassungsschutz, auf die Behörde sei "in Sachen Sicherheit und Terrorbekämpfung kein Verlass". Der Verfassungsschutz könne und dürfe "seriöse Polizeiarbeit nicht ersetzen".

Sie habe deshalb beantragt, dass der Innenausschuss des Bundestags bei seiner Sitzung am kommenden Mittwoch "umfassend von Vertretern der Bundesanwaltschaft, des Bundeskriminalamts und des Bundesamts für Verfassungsschutz über die Hintergründe informiert wird", erklärte Jelpke.