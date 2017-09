Bislang kein einziges Dieselauto mit Euro-6d-Norm zugelassen

Seit Anfang September ist die Abgasnorm Euro-6d für bestimmte neue Modelle verpflichtend - trotzdem ist nach aktuellem Stand bislang kein Dieselauto mit dieser Norm zugelassen worden. Mit Stand zum 6. September hätten dem Kraftfahrt-Bundesamt "keine Anträge" für Typgenehmigungen zur Prüfung vorgelegen, erklärte das Bundesverkehrsministerium in einer Antwort auf eine Grünen-Anfrage. Der Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer erklärte am Montag, dies sei "leider typisch" für die Autoindustrie.

Die Bundesregierung habe zudem "keine Informationen" darüber, ob bei anderen europäischen Genehmigungsbehörden Anträge zur Typgenehmigung von Euro-6d-Dieselautos vorlägen, erklärte das Verkehrsministerium in seiner Antwort weiter. Ein Sprecher bestätigte die Angaben am Montag und betonte, er könne nicht sagen, ob sich dies in der Zwischenzeit geändert hat.

Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums forderte die Autobauer auf, sich mit der Norm Euro-6d "zu beeilen", damit sich Verbraucher im Rahmen der von den Herstellern versprochenen Umtauschaktionen "saubere Diesel" kaufen könnten. Krischer sagte dazu den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Automanager redeten "von nichts anderem", als von Euro-6d-Autos. "Aber man kann sie nicht kaufen, nirgendwo."

"Viele Ankündigungen, viele Versprechen - aber am Ende bleibt wenig bis gar nichts übrig", monierte der Grünen-Politiker. Gerade jetzt bestehe die Chance für einen Neuanfang. Die Hersteller verkauften allerdings noch ihre Diesel-Fahrzeuge mit der schlechten Abgasreinigung, "weil hier die Gewinnmargen höher sind".

Die Abgasnorm Euro-6d ist die erste Abgasnorm, bei der die Grenzwerte für Stickoxide nicht nur auf dem Prüfstand im Labor, sondern auch unter realen Fahrbedingungen erfüllt werden müssen. Die Messung der Real Driving Emissions (RDE) ist seit September für die Typzulassung neuer Modelle verpflichtend. Für alle Neuzulassungen wird sie erst ab 1. September 2019 Pflicht.