BND-Chef widerspricht Ankara: Gülen-Bewegung steckt nicht hinter Putschversuch

Der Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, hat Ankara bei der Bewertung des Putschversuchs vom vergangenen Sommer widersprochen: Er sehe keine Anzeichen dafür, dass die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen hinter dem gescheiterten Aufstand stecke. "Die Türkei hat auf den verschiedensten Ebenen versucht, uns davon zu überzeugen. Das ist ihr aber bislang nicht gelungen", sagte Kahl dem "Spiegel".

In der Türkei wird die Gülen-Bewegung für den Putschversuch vom 15. Juli verantwortlich gemacht. Zehntausende mutmaßliche Anhänger wurden seitdem aus dem Staatsdienst entlassen und inhaftiert.

Kahl widersprach im "Spiegel" auch der Einschätzung der türkischen Regierung, die Gülen-Bewegung sei islamisch-extremistisch oder gar terroristisch: "Die Gülen-Bewegung ist eine zivile Vereinigung zur religiösen und säkularen Weiterbildung", sagte der BND-Chef.

Der islamische Prediger Gülen bestreitet jede Beteiligung an dem versuchten Umsturz. Er lebt seit Jahren im Exil in den USA.

"Der Putsch war wohl nur ein willkommener Vorwand", sagte Kahl weiter über die Entlassungswelle in der Türkei nach dem versuchten Staatsstreich. "Was wir als Folge des Putsches gesehen haben, hätte sich – vielleicht nicht in der gleichen Tiefe und Radikalität – auch so ereignet."