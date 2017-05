Breite Unterstützung aus der Union für Leitkultur-Vorschläge von de Maizière

Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU) erhält in der Debatte um seine Leitkultur-Vorschläge Rückendeckung aus der Union. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte der "Welt" vom Dienstag, dass "nicht zuletzt der starke Flüchtlingszustrom der letzten Jahre" große Teile der Bevölkerung verunsichert habe. Eine der dringendsten Fragen sei, wohin sich die deutsch-europäische Identität entwickelt. "Darauf sind wir schlüssige Antworten schuldig."

Selbstverständlich stehe Deutschland für eine offene und tolerante Gesellschaft, fügte Herrmann hinzu. "Aber ebenso klar sind unsere Wurzeln, die wir bewahren müssen. Unser Grundgesetz und unsere Rechtsordnung, unsere gemeinsamen Traditionen und Werte – all das fußt in der christlich-abendländischen Kultur."

Der bayerische Innenminister forderte, dass den Worten zur Leitkultur auch eine "klare Umsetzung" folgen müsse: "Wer sich als Zuwanderer nicht in Deutschland integrieren will, muss in letzter Konsequenz unser Land verlassen."

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende und EVP-Fraktionschef Manfred Weber sagte der "Passauer Neuen Presse", die Diskussion sei "überfällig". In einer Welt, in der Migration eine der drängendsten Herausforderungen sei, suchten die Menschen Orientierung. Eine Leitkultur verhindere Parallelgesellschaften und gebe der Integration die erfolgreiche Richtung.

"Gerade weil wir durch Zuwanderung und gesellschaftliche Offenheit vielfältiger werden, brauchen wir die Leitkultur als das einigende Band", sagte CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn dem "Spiegel". Das Grundgesetz sei die Basis, könne das aber alleine nicht leisten. "Unsere deutsche Sprache, unsere Musik, unsere Traditionen und Feiertage, unser Umgang mit Geschichte, Wertschätzung für Frauen statt Machokultur - all das und viel mehr ist deutsche Leitkultur."

Der Chef des Unions-Nachwuchses, Paul Ziemiak, sagte dem "Spiegel", dass de Maizière "die volle Unterstützung der Jungen Union" habe. Die Leitkultur-Debatte sei "richtig und extrem wichtig", fügte Ziemiak hinzu. "Wer zu uns kommt, muss sich auch anpassen", forderte er.

De Maizière hatte am Wochenende einen Zehn-Punkte-Plan für das Zusammenleben in Deutschland vorgelegt und dies mit dem umstrittenen Begriff Leitkultur verknüpft. Dabei geht es dem Minister nach eigenem Bekunden um die Frage, was die deutsche Gesellschaft jenseits von Grundrechten und Grundgesetz "im Innersten zusammenhält". Als einen Punkt nannte er soziale Umgangsformen. Kritik an de Maizières Vorstoß kam von SPD, Linken und Grünen.