Briefe mit verdächtigem Pulver an mindestens vier Gerichte verschickt

Briefumschläge mit einem zunächst nicht identifizierten weißen Pulver haben am Mittwoch in mehreren Gerichten in Deutschland für Polizeieinsätze gesorgt. Im thüringischen Gera, in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern, im sächsischen Chemnitz und im bayerischen Coburg entdeckten Mitarbeiter in den Poststellen der jeweiligen Justizgebäude die per Post eingegangenen Briefe mit dem Pulver. Ob die verschickte Substanz gefährlich ist und um welche Art von Pulver es sich handelt, stand zunächst nicht fest.

Zum Teil gab es Großeinsätze in und um die Gerichtsgebäude. In Gera wurden zwei Mitarbeiter der dortigen Poststelle vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, weil sie mit der Substanz in Kontakt gekommen waren. Die Feuerwehr transportierte den verdächtigen Brief in ein Labor, mit einem Untersuchungsergebnis sei aber frühestens in zwei Tagen zu rechnen, sagte eine Polizeisprecherin in Gera.

In Ludwigslust kamen Spezialeinsatzkräfte zum Einsatz, in Coburg wurde die Poststelle des Justizgebäudes durchsucht. Die Mitarbeiter wurden ärztlich untersucht, sie waren aber alle unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach einem vergleichbaren Fund in Chemnitz nahm die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten auf.