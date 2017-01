Britische Premierministerin May trifft Erdogan in Ankara

Die britische Premierministerin Theresa May trifft am Samstag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Bei dem eintägigen Besuch in Ankara sind zudem Gespräche mit dem türkischen Regierungschef Binali Yildirim geplant. Es ist Mays erster Besuch, seitdem sie im Juli in der Folge des historischen Votums der Briten zum Verlassen der Europäischen Union Regierungschefin wurde. Am Freitag traf May als erster Staatsgast den neuen US-Präsidenten Donald Trump in Washington.

Die Beziehungen zwischen London und Ankara sind seit dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli gespannt. Die Türkei wirft Großbritannien ebenso wie anderen westlichen Staaten mangelnde Solidarität nach dem versuchten Staatsstreich vor. London wiederum ist besorgt wegen der Entlassung und Inhaftierung zehntausender Staatsangestellter sowie des harten Vorgehens der türkischen Regierung gegen Medien und Opposition.