Britisches Parlament debattiert über Brexit-Gesetzentwurf der Regierung

Das britische Parlament debattiert ab Dienstag über den Gesetzentwurf der Regierung für den Antrag auf einen EU-Austritt. Die britische Führung unter Premierministerin Theresa May hatte den Text am Donnerstag eingebracht. Die Abgeordneten debattieren am Dienstag und Mittwoch in erster und zweiter Lesung, ein Votum im Parlament ist für Mittwochabend vorgesehen. In der kommenden Woche ist eine dritte Lesung geplant.

Die britische Regierung will bis Ende März nach Artikel 50 des EU-Vertrags den Austritt aus der Europäischen Union beantragen, nachdem die Briten im vergangenen Sommer per Volksentscheid mit knapper Mehrheit für den Brexit gestimmt hatten. Nach Einreichen des Antrags beginnen zweijährige Verhandlungen über die Entflechtung der Beziehungen zwischen Brüssel und London.