Britisches Pfund geht nach Mays Brexit-Äußerungen auf Talfahrt

Nach der Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, das Brexit-Verfahren bis spätestens Ende März einzuleiten, ist das Pfund auf Talfahrt gegangen. Das Pfund Sterling fiel am Montag zeitweilig auf 87,46 Pence pro Euro, das niedrigste Niveau seit August 2013. Finanzminister Philip Hammond warnte vor "Turbulenzen" für die britische Wirtschaft während der Ausstiegsverhandlungen mit der EU.

May äußerte sich kurz vor dem Beginn des Parteitages ihrer konservativen Tories am Sonntag im BBC-Fernsehen an. Sie werde Artikel 50 der EU-Verfassung, der den Austrittsprozess aus der Europäischen Union regelt, "vor Ende März kommenden Jahres" aktivieren, kündigte sie an. In ihrer Rede vor dem Parteitag in Birmingham sagte May später, die Entscheidung gebe Großbritannien Zeit, seine Verhandlungsstrategie zu entwickeln und seine Ziele festzulegen.

Damit wird der Austrittsprozess vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich im April und der Bundestagswahl in Deutschland im Herbst 2017 beginnen. Die EU hofft auf einen Abschluss der Gespräche mit der britischen Regierung bis 2019 - möglichst vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni desselben Jahres.

In ihrer Parteitagsrede bekräftigte May, dass sie das "bestmögliche Abkommen" mit der EU aushandeln wolle. Sie wolle jedoch nicht zu viele Einzelheiten ihrer Verhandlungsstrategie preisgeben, um Großbritanniens Position nicht zu schwächen.

Einen weiteren Schritt auf dem Weg zum EU-Austritt Großbritanniens will May ebenfalls noch im Frühjahr unternehmen. In der nächsten Thronrede der Queen, die für April oder Mai erwartet wird, soll ein sogenanntes Großes Aufhebungsgesetz ins Parlament eingebracht werden, wie May in einem Zeitungsinterview ankündigte. Damit soll ein Gesetz von 1972 aufgehoben werden, mit dem Großbritannien der Europäischen Gemeinschaft (EG), dem Vorläufer der EU, beigetreten war.

Das Aufhebungsgesetz soll zudem den Vorrang von EU-Recht aufheben und alle EU-Regelungen in britisches Recht übertragen. Das britische Parlament soll diese dann auch ändern können. Das Aufhebungsgesetz sei für Großbritannien die "erste Etappe", um "wieder ein souveränes und unabhängiges Land zu werden", sagte May der "Sunday Times".

Die Briten hatten in einem Referendum am 23. Juni für den Brexit genannten Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. May übernahm kurz darauf den Parteivorsitz und den Posten an der Regierungsspitze von ihrem zurückgetretenen Vorgänger David Cameron. Erst nach der offiziellen Austrittserklärung können die Verhandlungen über die Entflechtung der Beziehungen zwischen Großbritannien und dem Block der 27 verbleibenden EU-Staaten beginnen.

Wirtschafts- und Finanzkreise zeigten sich angesichts der bisherigen Unbestimmtheit der britischen Regierungspolitik beim Thema Brexit besorgt, zumal der zuständige Ressortchef David Davis sein Team nach wie vor nicht zusammengestellt hat. Zwar begrüßten die Märkte die jüngsten Äußerungen Mays, doch gebe es nach wie vor eine "große Unsicherheit" darüber, was die Brexit-Verhandlungen mit sich bringen könnten, sagte die Ökonomin Ana Thaker von PhillipCapital UK.

Finanzminister Hammond warnte vor einer "Achterbahnfahrt" für das Vertrauen von Verbrauchern und Unternehmen. Es werde eine Phase von "zwei Jahren oder mehr" geben, in denen die Unternehmen über die "Art unserer Beziehungen zur EU im Unklaren" sein würden, sagte Hammond der BBC.

Meinungsumfragen sehen die Konservativen deutlich vor der oppositionellen Labour-Partei. Diese wird von Kämpfen zwischen dem linken Flügel um den vor einer Woche wiedergewählten Vorsitzenden Jeremy Corbyn und den Anhängern des ehemaligen Premierministers Tony Blair zerrissen.