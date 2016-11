Brutale Kämpfe um Ost-Aleppo treiben mehr als 50.000 Zivilisten in die Flucht

Die brutalen Kämpfe um den Osten der syrischen Metropole Aleppo haben inzwischen mehr als 50.000 Zivilisten in die Flucht getrieben. Wie Aktivisten am Mittwoch berichteten, machten sich die verängstigten Menschen aus von Rebellen kontrollierten Gebieten der Stadt auf den Weg in Bezirke, die von Regierungstruppen oder kurdischen Kämpfern gehalten werden. Mindestens 21 Zivilisten wurden in Ost-Aleppo getötet. Noch am Mittwoch wollte der UN-Sicherheitsrat über Aleppo debattieren.

Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, flohen in den vergangenen vier Tagen mehr als 20.000 Menschen in westliche Bezirke unter Regierungskontrolle, weitere 30.000 Zivilisten zogen in die kurdische Enklave Scheich Maksud. Wieder andere flüchteten vor den Kämpfen Richtung Süden in Gebiete, in denen die Rebellen noch vorherrschen.

Eltern trugen ihre Kinder im Arm, andere schoben alte Menschen im Rollstuhl oder in Karren vor sich her. Viele hielten vollgestopfte Koffer und Taschen in den Händen, andere mussten ohne ihr Hab und Gut fliehen und hatten nur die Sachen bei sich, die sie am Leib trugen. Im Bezirk Dschabal Badro drängten sich hunderte Menschen in Busse, die die syrische Regierung bereitgestellt hatte, um die Menschen nach West-Aleppo zu bringen, wie ein AFP-Fotograf berichtete.

"Diejenigen, die fliehen, befinden sich in einer hoffnungslosen Lage", sagte Pawel Krzysiek vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Syrien. Viele von ihnen hätten alles verloren. "Es bricht uns das Herz." Das Wichtigste sei nun, alle Menschen in Not so schnell wie möglich zu erreichen. Der Syrische Rote Halbmond hilft den Menschen im Westen von Aleppo, hat zum Osten aber bislang keinen Zugang.

Das Deutsche Rote Kreuz rief alle Konfliktparteien dazu auf, "sichere Fluchtwege zu garantieren" und eine Grundversorgung der Menschen zuzulassen. Rotes Kreuz und Roter Halbmond stünden bereit, um zu helfen. Da jedoch die nötigen Sicherheitsgarantien ausblieben, könnten die Organisationen "seit Monaten keine Hilfe im Osten Aleppos leisten".

Der Beobachtungsstelle zufolge wurden zudem am Mittwochmorgen 21 Zivilisten durch Angriffe der Regierung im Stadtteil Dschubb al-Kubbeh getötet, darunter zwei Kinder. Dutzende Menschen wurden verletzt und viele weitere unter den Trümmern eingestürzter Häuser verschüttet. Bei einigen der Opfer handelte es sich demnach um Zivilisten, die aus dem umkämpften Stadtteil Tarik al-Bab geflüchtet waren. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete von acht getöteten Zivilisten durch Rebellen-Angriffe auf West-Aleppo.

Die syrischen Regierungstruppen hatten vor zwei Wochen eine Offensive zur vollständigen Eroberung von Aleppo begonnen. Seitdem nahmen sie rund ein Drittel der Rebellen-Gebiete ein. Die katastrophale Lage für die Zivilisten in der Metropole bereitet der internationalen Gemeinschaft Kopfzerbrechen. Frankreich kündigte am Mittwoch eine internationale Syrien-Konferenz für den 10. Dezember an. Zu dem Treffen in Paris sind die USA sowie alle europäischen und arabischen Staaten geladen.

In New York wollte außerdem noch am Mittwoch der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen, um über die humanitäre Krise zu beraten. Das gegenwärtige Kampfgeschehen in Aleppo "könnte eines der schlimmsten Massaker an der Zivilbevölkerung seit dem Zweiten Weltkrieg" darstellen, sagte der französische UN-Botschafter François Delattre. Sein britischer Kollege Matthew Rycroft appellierte an Russland, seinen Einfluss auf die verbündete syrische Regierung geltend zu machen.