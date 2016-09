Bürger in Mecklenburg-Vorpommern wählen neuen Landtag

In Mecklenburg-Vorpommern wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt (08.00 Uhr bis 18.00 Uhr). 17 Parteien und sieben Einzelkandidaten bewerben sich um die Stimmen der gut 1,3 Millionen Wahlberechtigten und um die 71 Sitze im Schweriner Parlament. Seit zehn Jahren regiert in Mecklenburg-Vorpommern eine SPD/CDU-Koalition.

Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass die Koalition nach der Wahl unter Führung der SPD fortgesetzt werden könnte, wenn auch mit einer deutlich knapperen Mehrheit als bisher. Rechnerisch wäre demnach auch eine rot-rot-grüne Koalition möglich. Größte Oppositionskraft könnte die AfD werden, die laut Umfragen mit einem zweistelligen Ergebnis den Sprung in den Landtag schaffen wird.