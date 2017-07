Bundesanwaltschaft bekräftigt im NSU-Prozess Vorwurf der Mittäterschaft Zschäpes

Am zweiten Tag ihres Plädoyers im NSU-Prozess hat die Bundesanwaltschaft ihren Vorwurf bekräftigt, die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe sei ein gleichberechtigtes Mitglied des rechtsextremen Trios gewesen. Oberstaatsanwältin Anette Greger begründete dies am Mittwoch unter anderem mit Zschäpes Funktion als Verwalterin der gemeinsamen NSU-Kasse. "Alle drei Mitglieder arbeiteten für ihre Sache ganz bewusst einvernehmlich Hand in Hand zusammen", sagte Greger.

Schon zu Beginn des Plädoyers hatte die Anklagebehörde am Dienstag erklärt, sie halte Zschäpe für eine Mittäterin an der Terrorserie des NSU mit zehn Morden, zwei Bombenanschlägen und fünfzehn Raubüberfällen. Bei der Fortsetzung des auf mehrere Tage angelegten Plädoyers untermauerte die Oberstaatsanwältin die Vorwürfe mit vielen Details.

Als Beleg für die Bedeutung Zschäpes nannte Greger etwa die im NSU-Prozess gewonnenen Erkenntnisse zum Besitz von Computern und Handys. Die Ausstattung des NSU mit Sim-Karten für Mobiltelefone sei "ausschließlich" über Zschäpe erfolgt. Sie habe auch über das Haupthandy, den Hauptcomputer und das Hauptlaptop des NSU die Verantwortung gehabt.

Die Anklagevertreterin wertete das Geständnis des mitangeklagten mutmaßlichen NSU-Helfers Holger G. vor allem in zwei Punkten als belastend für Zschäpe. So sei Zschäpe im Jahr 2001 oder 2002 "nicht unmaßgeblich" an der Übergabe einer Waffe an das Trio beteiligt gewesen.

G. habe ausgesagt, die Waffe sei vor Zschäpes Augen durchgeladen worden. Sie habe auch von dem Waffentransport gewusst. Greger äußerte Zweifel an Zschäpes eigener Erklärung, Waffen skeptisch gegenüber gestanden zu haben. So habe sie in ihrer Erklärung verschwiegen, dass sie schon vor dem Untertauchen über eigene Gaspistolen verfügt habe und damit bei der Polizei aufgefallen sei.

Außerdem habe Zschäpe einen großen Anteil gehabt, dass Böhnhardt mit Hilfe von Dokumenten von G. eine falsche Identität führen konnte. So habe sie G. mit Geld für das Trio "gefügig" gehalten.

Dieser habe 2001 einen auf seinen Namen ausgestellten Reisepass für Böhnhardt anfertigen lassen, später auch einen Führerschein und schließlich 2011 nochmals einen neuen Reisepass ausstellen lassen. Zschäpe habe dies nicht nur bezahlt, sondern im Jahr 2011 auch persönlich den Reisepass abgeholt.

In ihrer eigenen Aussage hatte Zschäpe erklärt, kein NSU-Mitglied gewesen zu sein, und sich als abhängig von Mundlos und Böhnhardt bezeichnet. Mit den Verbrechen des NSU will sie nichts zu tun gehabt haben.

Mit dem Plädoyer, das voraussichtlich erst kommende Woche abgeschlossen wird, befindet sich der seit Mai 2013 andauernde NSU-Prozess in der Schlussphase. Zschäpe und vier mutmaßliche NSU-Helfer sind wegen der zehn Morde, zwei Bombenanschläge und fünfzehn Raubüberfälle angeklagt, die dem NSU angelastet werden.